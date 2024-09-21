2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€225 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Тайны фонтанов Люцерна
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€20 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую
- ЕЕкатерина30 августа 2024Ксения прекрасный экскурсовод! Спасибо за такое интересное времяпрепровождение! Оценка 10 из 10
- ЕЕлена20 июня 2024Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Хорошее владение материалом, правильная живая речь, очень позитивная и эрудированная экскурсовод. Спасибо большое))
- ЕЕлена15 июня 2024Ксения прекрасный рассказчик! Экскурсия получилась емкой и интересной! Кроме того, увидев мой интерес к искусству, постоянно дополняла экскурсию рассказами о Вагнере, Рахманинове, Л. Толстом, а именно о тех моментах, которые связывают всех этих людей с городом Люцерн. Большое спасибо!
- ЭЭлана17 августа 2023Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
- ЕЕлена25 июня 2023Замечательная экскурсия, гид и город😉
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Ночные»
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