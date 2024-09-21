Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Хорошее владение материалом, правильная живая речь, очень позитивная и эрудированная экскурсовод. Спасибо большое))

Е Елена

Ксения прекрасный рассказчик! Экскурсия получилась емкой и интересной! Кроме того, увидев мой интерес к искусству, постоянно дополняла экскурсию рассказами о Вагнере, Рахманинове, Л. Толстом, а именно о тех моментах, которые связывают всех этих людей с городом Люцерн. Большое спасибо!