Ночные прогулки и экскурсии Люцерна

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Люцерне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Идиллический Люцерн
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
225 за всё до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Тайны фонтанов Люцерна
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
20 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 сентября 2024
    Пешком по центру Люцерна
    Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую
  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Идиллический Люцерн
    Ксения прекрасный экскурсовод! Спасибо за такое интересное времяпрепровождение! Оценка 10 из 10
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Идиллический Люцерн
    Экскурсия с Ксенией очень понравилась. Хорошее владение материалом, правильная живая речь, очень позитивная и эрудированная экскурсовод. Спасибо большое))
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Идиллический Люцерн
    Ксения прекрасный рассказчик! Экскурсия получилась емкой и интересной! Кроме того, увидев мой интерес к искусству, постоянно дополняла экскурсию рассказами о Вагнере, Рахманинове, Л. Толстом, а именно о тех моментах, которые связывают всех этих людей с городом Люцерн. Большое спасибо!
  • Э
    Элана
    17 августа 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
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    под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

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  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Замечательная экскурсия, гид и город😉

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в январе 2025
Сейчас в Люцерне в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 350. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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