О коронавирусе в Сингапуре на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сингапуре на сегодня 29 марта 2020: 844 заражено, 3 умерло, 212 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Сингапуре, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сингапуре на сегодня 29 марта 2020: 844 заражено, 3 умерло, 212 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Сингапуре, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Сингапуре за всё время 844 +42 за 29 марта 2020 Выздоровели 212 +14 Умерли 3 +1 Летальность 0.4% В критическом состоянии 19

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Сингапуре находится 0.12% (844 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 19 из них в критическом состоянии, 3 умерло, 212 выздоровело, а всего инфицированных осталось 629 человек. Самого первого зараженного человека в Сингапуре выявили 22 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сингапуре

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сингапуре

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Сингапура по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 84442 31 0.16% 21214 ▲ 629+27 28 мар 2020 80270 2 — 19815 ▲ 602+55 27 мар 2020 73249 2 — 18311 ▲ 547+38 26 мар 2020 68352 2 — 17212 ▲ 509+40 25 мар 2020 63173 2 — 1604 ▲ 469+69 24 мар 2020 55849 2 — 15612 ▲ 400+37 23 мар 2020 50954 2 — 144 ▲ 363+54 22 мар 2020 45523 2 — 1444 ▲ 309+19 21 мар 2020 43247 22 0.69% 14016 ▲ 290+29 20 мар 2020 38540 0 — 12410 ▲ 261+30 19 мар 2020 34532 0 — 114 ▲ 231+32 18 мар 2020 31347 0 — 114 ▲ 199+47 17 мар 2020 26623 0 — 1145 ▲ 152+18 16 мар 2020 24317 0 — 1094 ▲ 134+13 15 мар 2020 22614 0 — 105 ▲ 121+14 14 мар 2020 21212 0 — 1058 ▲ 107+4 13 мар 2020 20022 0 — 971 ▲ 103+21 11 мар 2020 17818 0 — 9618 — 82 10 мар 2020 16010 0 — 78 ▲ 82+10 8 мар 2020 15012 0 — 78 ▲ 72+12 7 мар 2020 1388 0 — 78 ▲ 60+8 6 мар 2020 13013 0 — 78 ▲ 52+13 5 мар 2020 1177 0 — 78 ▲ 39+7 3 мар 2020 1102 0 — 78 ▲ 32+2 2 мар 2020 1082 0 — 786 ▼ 30-4 1 мар 2020 1064 0 — 72 ▲ 34+4 29 фев 2020 1029 0 — 7210 ▼ 30-1 26 фев 2020 932 0 — 629 ▼ 31-7 25 фев 2020 912 0 — 532 — 38 23 фев 2020 894 0 — 5114 ▼ 38-10 21 фев 2020 851 0 — 373 ▼ 48-2 19 фев 2020 843 0 — 345 ▼ 50-2 18 фев 2020 814 0 — 295 ▼ 52-1 17 фев 2020 772 0 — 246 ▼ 53-4 16 фев 2020 753 0 — 18 ▲ 57+3 15 фев 2020 725 0 — 181 ▲ 54+4 14 фев 2020 679 0 — 172 ▲ 50+7 13 фев 2020 588 0 — 15 ▲ 43+8 12 фев 2020 503 0 — 156 ▼ 35-3 11 фев 2020 472 0 — 97 ▼ 38-5 10 фев 2020 455 0 — 2 ▲ 43+5 9 фев 2020 407 0 — 2 ▲ 38+7 8 фев 2020 333 0 — 22 ▲ 31+1 7 фев 2020 302 0 — 0 ▲ 30+2 5 фев 2020 284 0 — 0 ▲ 28+4 4 фев 2020 246 0 — 0 ▲ 24+6 2 фев 2020 182 0 — 0 ▲ 18+2 1 фев 2020 163 0 — 0 ▲ 16+3 31 янв 2020 133 0 — 0 ▲ 13+3 30 янв 2020 103 0 — 0 ▲ 10+3 28 янв 2020 72 0 — 0 ▲ 7+2 27 янв 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 26 янв 2020 41 0 — 0 ▲ 4+1 24 янв 2020 32 0 — 0 ▲ 3+2 23 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Сингапуром В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина lenta Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. 53-летний нарушитель Илья Виктор Го нарушил карантин и повторно поехал в Индонезию, из-за чего получил второе предписание от иммиграционной службы. В результате его паспорт аннулировали, поэтому Го не сможет пересечь границу государства. В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина по коронавирусу rbc Ученые создали экспресс-тест на коронавирус lenta Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус. Отмечается, что благодаря тесту Cepat результат можно получить в течение пяти минут. Ожидается, что лицензия на массовое использование теста появится в течение месяца. После этого тесты поступят во все медицинские учреждения страны.

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.