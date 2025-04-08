Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
«Колесо обозрения (второе по высоте в мире)»
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
«По желанию в маршрут можно добавить платные объекты: колесо обозрения, лаунж-бар на крыше отеля, смотровую площадку Скайпарк, музей искусства и науки, оранжереи»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
- ААлексей8 апреля 2025Сингапур: всё лучшее сразуДата посещения: 7 апреля 2025Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
- ЙЙонатан5 декабря 2025Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
Рекомендую всем путешественникам!
- ВВиталий5 декабря 2025Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
- ЕЕвгений4 декабря 2025Отличный организатор, отличная компания!
Всё было супер!
- ЮЮрий28 ноября 2025Было всё отлично
- ЕЕрмилова24 ноября 2025Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
- ООльга20 ноября 2025Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
- ППавел18 ноября 2025В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
- ТТатьяна16 ноября 2025Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
- ИИван10 ноября 2025Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
- ННаталья5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
- ААльбина31 октября 2025Отличный гид! Очень
- ААлена30 октября 2025Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
- ММарина29 октября 2025Отличная экскурсия с гидом Еленой. Спасибо большое!
- ППавел24 октября 2025Отправляли с ребятами группу из Малайзии. Все обработано четко: трансфер, экскурсия. У всех очень положительные эмоции. Гид - Алена.
- VVladimir19 октября 2025У нас была экскурсия с гидом Тамарой. Все прошло замечательно, нам очень понравилось, Тамара искренне любит Сингапур и замечательно о нем рассказывает. Очень рекомендуем
- DDilek18 октября 2025Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
- ССергей17 октября 2025Все отлично
- ЮЮлия16 октября 2025Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.
