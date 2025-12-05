Й Йонатан Сингапур - город будущего Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!

Рекомендую всем путешественникам!

В Виталий Сингапур - город будущего Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.

Е Ермилова Сингапур - город будущего читать дальше его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур! Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила

О Ольга Сингапур - город будущего Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.

П Павел Сингапур - город будущего В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%

N Nina Современный центр Сингапура Нормально

О Ольга Сентоза - остров впечатлений С гидом Мариной замечательно прошла экскурсия! Глубокие знания истории и культуры Сингапура быстро погрузили в самобытную атмосферу города. Порадовали хорошая организация и индивидуальный подход! Рекомендую!

М Марина Сингапур - город будущего читать дальше достопримечательностями и историей, далее уже было намного легче ориентироваться в городе. Марина показала нам много мест, куда сами бы мы не зашли или прошли мимо. Остались довольны проведенной экскурсией, спасибо огромное, желаем Марине благодарных туристов и удачи! 😍 Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными

М Марина Сложить мозаику Сингапура читать дальше на Ирине как гиде, но не только как гид, но и как приятная в коммуникации девушка. Ирина, спасибо огромное, за время проведенное с нами, мы всем остались довольны и с радостью будем советовать другим! Успеха во всем! Всегда рады будем встрече! ❤️ Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились

К Крюков Современный центр Сингапура Чётко спланирован маршрут.

Гид позаботилась о нашем комфорте, подробно рассказала и показала где можно поесть и дала кучу полезной информации.

Однозначно рекомендуем!

Н Наталья Сингапур - город будущего Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое

А Альбина Сингапур - город будущего Отличный гид! Очень

С Светлана Современный центр Сингапура Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности

Г Галина Сентоза - остров впечатлений Все очень понравилось! Рекомендуем!!

Д Денис Современный центр Сингапура Отличная экскурсия!

Отдельная благодарность за бар с арахисом, в котором можно мусорить 😄

D Dilek Сингапур - город будущего Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!

Ю Юлия Сингапур - город будущего Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.

М Марина Современный центр Сингапура читать дальше центре Сингапура, дала очень много информации, связанной с историей, развитием, культурой Сингапура. На любой вопрос давала исчерпывающую информацию. Подсказала как лучше распланировать оставшиеся дни. Марина отличный гид-экскурсовод, человек на своём месте. Она очень эрудированная, коммуникабельная и обаятельная девушка. Обязательно будем советовать её в качестве гида всем друзьям и знакомым. 14.10.2025 посетили экскурсию "Современный центр Сингапура "с гидом Мариной. Экскурсией очень довольны. Марина показала все интересные и значимые места в

А Алла Сложить мозаику Сингапура читать дальше политическими и историческими особенностями. Оказывается даже уличный киоск может получить звезду Мишлена, а тип диктатуры -"диктатура развития", установившийся в Сингапуре, быть очень успешным. Похоже, что западныи демократиям есть чему поучиться.

Ира очень интеллигентный и знающий экскурсовод, терпеливый и внимательный. очень рекомендую.

Алла Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его