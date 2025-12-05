Мои заказы

Экскурсии по набережной Сингапура

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Современный центр Сингапура
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
«Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее»»
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
«В завершение выйдем на набережную Кларк-Ки, любимое жителями место отдыха и развлечений: я подскажу, в каком из многочисленных ресторанов пообедать»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Далее отправитесь на колоритную набережную Кларк-Ки, где сядете на речной кораблик и оцените виды исторического Сингапура с воды»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Сентоза - остров впечатлений
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сентоза - остров впечатлений
Прокатиться на монорельсе, посетить исторический форт Сингапура и увидеть самую южную точку Азии
Начало: ТЦ Vivo City
«Завершим день в центральной части острова: можно поужинать на набережной или остаться на вечернее шоу «Wings of Time»»
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Й
    Йонатан
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
    Рекомендую всем путешественникам!
  • В
    Виталий
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
  • Е
    Ермилова
    24 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
    читать дальше

    его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур!

  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
  • П
    Павел
    18 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
  • N
    Nina
    18 ноября 2025
    Современный центр Сингапура
    Нормально
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Сентоза - остров впечатлений
    С гидом Мариной замечательно прошла экскурсия! Глубокие знания истории и культуры Сингапура быстро погрузили в самобытную атмосферу города. Порадовали хорошая организация и индивидуальный подход! Рекомендую!
  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
    читать дальше

    достопримечательностями и историей, далее уже было намного легче ориентироваться в городе. Марина показала нам много мест, куда сами бы мы не зашли или прошли мимо. Остались довольны проведенной экскурсией, спасибо огромное, желаем Марине благодарных туристов и удачи! 😍

  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
    читать дальше

    на Ирине как гиде, но не только как гид, но и как приятная в коммуникации девушка. Ирина, спасибо огромное, за время проведенное с нами, мы всем остались довольны и с радостью будем советовать другим! Успеха во всем! Всегда рады будем встрече! ❤️

  • К
    Крюков
    6 ноября 2025
    Современный центр Сингапура
    Чётко спланирован маршрут.
    Гид позаботилась о нашем комфорте, подробно рассказала и показала где можно поесть и дала кучу полезной информации.
    Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
  • А
    Альбина
    31 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Отличный гид! Очень
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Современный центр Сингапура
    Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
  • Г
    Галина
    29 октября 2025
    Сентоза - остров впечатлений
    Все очень понравилось! Рекомендуем!!
  • Д
    Денис
    19 октября 2025
    Современный центр Сингапура
    Отличная экскурсия!
    Отдельная благодарность за бар с арахисом, в котором можно мусорить 😄
  • D
    Dilek
    18 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.
  • М
    Марина
    16 октября 2025
    Современный центр Сингапура
    14.10.2025 посетили экскурсию "Современный центр Сингапура "с гидом Мариной. Экскурсией очень довольны. Марина показала все интересные и значимые места в
    читать дальше

    центре Сингапура, дала очень много информации, связанной с историей, развитием, культурой Сингапура. На любой вопрос давала исчерпывающую информацию. Подсказала как лучше распланировать оставшиеся дни. Марина отличный гид-экскурсовод, человек на своём месте. Она очень эрудированная, коммуникабельная и обаятельная девушка. Обязательно будем советовать её в качестве гида всем друзьям и знакомым.

  • А
    Алла
    30 сентября 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
    читать дальше

    политическими и историческими особенностями. Оказывается даже уличный киоск может получить звезду Мишлена, а тип диктатуры -"диктатура развития", установившийся в Сингапуре, быть очень успешным. Похоже, что западныи демократиям есть чему поучиться.
    Ира очень интеллигентный и знающий экскурсовод, терпеливый и внимательный. очень рекомендую.
    Алла

  • Е
    Евгения
    29 сентября 2025
    Современный центр Сингапура
    Спасибо за экскурсию. Нам все понравилось. Показали такие места о которых сами бы мы не узнали сами. Доступно для ребенка рассказали экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сингапур - город будущего
  2. Современный центр Сингапура
  3. Сложить мозаику Сингапура
  4. Сингапур сквозь века
  5. Сентоза - остров впечатлений
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
  4. Колесо обозрения
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 240 до 283. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сингапуре, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сингапура. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025