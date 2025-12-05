Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
«Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее»»
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
«В завершение выйдем на набережную Кларк-Ки, любимое жителями место отдыха и развлечений: я подскажу, в каком из многочисленных ресторанов пообедать»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Далее отправитесь на колоритную набережную Кларк-Ки, где сядете на речной кораблик и оцените виды исторического Сингапура с воды»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сентоза - остров впечатлений
Прокатиться на монорельсе, посетить исторический форт Сингапура и увидеть самую южную точку Азии
Начало: ТЦ Vivo City
«Завершим день в центральной части острова: можно поужинать на набережной или остаться на вечернее шоу «Wings of Time»»
15 дек в 16:30
16 дек в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЙЙонатан5 декабря 2025Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
Рекомендую всем путешественникам!
- ВВиталий5 декабря 2025Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
- ЕЕрмилова24 ноября 2025Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
- ООльга20 ноября 2025Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
- ППавел18 ноября 2025В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
- NNina18 ноября 2025Нормально
- ООльга17 ноября 2025С гидом Мариной замечательно прошла экскурсия! Глубокие знания истории и культуры Сингапура быстро погрузили в самобытную атмосферу города. Порадовали хорошая организация и индивидуальный подход! Рекомендую!
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
- ММарина13 ноября 2025Добрый день! Ой, Ирина просто осталась в наших сердцах, очень нам понравилась экскурсия, содержание, подход к организации… рады, что остановились
- ККрюков6 ноября 2025Чётко спланирован маршрут.
Гид позаботилась о нашем комфорте, подробно рассказала и показала где можно поесть и дала кучу полезной информации.
Однозначно рекомендуем!
- ННаталья5 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
- ААльбина31 октября 2025Отличный гид! Очень
- ССветлана30 октября 2025Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
- ГГалина29 октября 2025Все очень понравилось! Рекомендуем!!
- ДДенис19 октября 2025Отличная экскурсия!
Отдельная благодарность за бар с арахисом, в котором можно мусорить 😄
- DDilek18 октября 2025Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
- ЮЮлия16 октября 2025Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.
- ММарина16 октября 202514.10.2025 посетили экскурсию "Современный центр Сингапура "с гидом Мариной. Экскурсией очень довольны. Марина показала все интересные и значимые места в
- ААлла30 сентября 2025Ирина провела очень интересную и познавательную экскурсию по старому и современному Сингапуру, я познакомилась с кулинарным особенностями города, с его
- ЕЕвгения29 сентября 2025Спасибо за экскурсию. Нам все понравилось. Показали такие места о которых сами бы мы не узнали сами. Доступно для ребенка рассказали экскурсию.
