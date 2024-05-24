1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Современный центр Сингапура
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
18 июня в 16:30
19 июня в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Сингапур: всё лучшее сразу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть характер города
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 14:30
$360 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
25 июня в 16:00
1 июля в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Начало: в раойне метро Chinatown
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колониальный центр Сингапура
Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и услышать легенды города-государства
Начало: У метро «Раффлс Плайсе»
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: в Национальном музее Сингапура
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
$270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина24 мая 2024Экскурсию проводила гид Екатерина. Экскурсия была историческая, Екатерина хорошо знает, о чем говорит, отвечала на разные дополнительные вопросы. При этом
- ГГалина23 мая 2024Познавательная экскурсия. Гид всё доходчиво раскрывает, не перегружая историческими фактами. Внимание к пожеланиям туристов.
- ЮЮлия21 мая 2024Остались довольны экскурсией. Здорово, что попали на экскурсию в первый день нашего путешествия и получили много информации для самостоятельных прогулок
- ЕЕвгения20 мая 2024Знакомство с городом было незабываемым! Иван рассказал про историю и традиции города и страны, показал туристические и секретные места. Это было прекрасно!
- ААнна15 мая 2024Спасибо Ивану за прогулку по городу! Посмотрели основные достопримечательности,ответил на все наши вопросы,сделал отличные фото на память 😊
- ВВиталий7 мая 2024👍👍👍
- ИИрина3 мая 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Хочу отметить высочайший профессионализм и отличную организацию экскурсии,очень теплое отношение и прекрасные человеческие отношения к туристам!
- ММихаил26 апреля 2024Экскурсия проводила Ольга. Это один из лучших гидов с которыми я сталкивался. Она "очень глубоко погруженна в материал" и имеет
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Самое главное»
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