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Т Татьяна Сингапур: всё лучшее сразу Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!