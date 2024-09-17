2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
7 окт в 09:00
10 окт в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля
2 окт в 10:30
3 окт в 10:30
$360 за всё до 5 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Исследовать самые колоритные районы города через плёночную фотографию на дружеской прогулке
Начало: В районе Little India
Завтра в 09:30
2 окт в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ВВладимир19 августа 2024Отлично все рассказали провезли показали, все очень понравилось
- ИИрина5 августа 2024Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.
- ТТатьяна29 июля 2024Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Китайский квартал»
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Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в сентябре 2024
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