Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Сингапур сквозь века

Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день

Ирина
Ирина – Гид из Сингапура
Сингапур — место с удивительной историей 📖.

Вы узнаете, какие реформы позволили ему совершить быстрый скачок из страны третьего мира в первый и обрести гордое звание «восточноазиатского тигра».

Кроме того, я расскажу о жизни, традициях и верованиях местного населения и раскрою загадочный характер Сингапура!
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $270 за экскурсию

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Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века

Что вас ожидает

Национальный музей: погружение в историю
В красивом колониальном здании Национального музея Сингапура вы рассмотрите артефакты 12 века, исторические документы и коллекции картин и фотографий страны в разные периоды истории 📖. Я расскажу о древних империях и султанатах, в состав которых входил Сингапур. А также о том, как изменился остров 🏝️ с приходом Британской Ост-Индской компании и что происходило здесь во время Второй мировой войны.

Живописный Форт Каннинг и прогулка 👣 на кораблике
Вы погуляете по парку Форт Каннинг — зеленому оазису в самом центре города. Раскроете, что было в этом месте в древности и как изменилось его значение в колониальный период. Далее отправитесь на колоритную набережную Кларк-Ки, где сядете на речной кораблик и оцените виды исторического Сингапура с воды! Завершится экскурсия ⛳ у торгового комплекса Марина Бэй.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Национальный музей 🖼 — 12 USD на человека, речной кораблик — 18 USD на человека.

Начало и место завершения
🚩 в Национальном музее Сингапура
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Спустя 11 лет жизни в Сингапуре я не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. Работаю в туризме более 9 лет, у меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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