Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Национальный музей: погружение в историю

В красивом колониальном здании Национального музея Сингапура вы рассмотрите артефакты 12 века, исторические документы и коллекции картин и фотографий страны в разные периоды истории 📖. Я расскажу о древних империях и султанатах, в состав которых входил Сингапур. А также о том, как изменился остров 🏝️ с приходом Британской Ост-Индской компании и что происходило здесь во время Второй мировой войны.

Живописный Форт Каннинг и прогулка 👣 на кораблике

Вы погуляете по парку Форт Каннинг — зеленому оазису в самом центре города. Раскроете, что было в этом месте в древности и как изменилось его значение в колониальный период. Далее отправитесь на колоритную набережную Кларк-Ки, где сядете на речной кораблик и оцените виды исторического Сингапура с воды! Завершится экскурсия ⛳ у торгового комплекса Марина Бэй.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Национальный музей 🖼 — 12 USD на человека, речной кораблик — 18 USD на человека.