Экскурсии по Братиславе на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Братиславе на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История и панорамы Братиславы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
88 за всё до 4 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Авто-экскурсия по историческим местам Братиславы с посещением Братиславского града
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    15 октября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
  • И
    Игорь
    11 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут
  • А
    Андрей
    26 августа 2023
    Авто-экскурсия по Братиславе
    Если вы первый раз в Братиславе-рекомендуем эту экскурсию. Очень не дорого. Приятное общение. Общее представление о центре города + посещение «Славина»
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    с памятником павшим героям Второй Мировой… После-обязательно нужно идти пешком в старый городской центр. На авто это невозможно сделать. Основная красота и магия Братиславы-там!

  • O
    Onikiienko
    1 февраля 2023
    Авто-экскурсия по Братиславе
    Великолепная экскурсия, отличный гид, прекрасные виды. К сожалению очень мало времени. Рекомендую 👍
  • Б
    Бухарина
    27 марта 2019
    Мужество и любовь замка Девин
    Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть
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    некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.

  • K
    Kirill
    22 октября 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными. Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
  • О
    Олег
    9 марта 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «На машине»

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  1. История и панорамы Братиславы
  2. Мужество и любовь замка Девин
  3. Авто-экскурсия по Братиславе
  4. Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 180. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Братиславе (Словакия 🇸🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 16 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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