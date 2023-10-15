читать дальше

некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.