Пешие экскурсии-прогулки в Братиславе с экскурсоводом

Найдено 16 экскурсий в категории «Пешеходные» в Братиславе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа и сердце Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
151 отзыв
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
80 за всё до 4 чел.
О Братиславе с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
85 отзывов
Уникальная фотосессия в Братиславе: исторические места и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
80 за всё до 6 чел.
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 40 чел.
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 52 за всё до 40 чел.
Старинные легенды Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
72 за всё до 4 чел.
Истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за всё до 40 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Призраки Средневековья 16+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Призраки Средневековья 16+ - индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
70 за всё до 10 чел.
Свидание с Братиславой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
95 за всё до 4 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
55 за всё до 3 чел.
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
За два часа вы увидите основные достопримечательности старого города Братиславы и попробуете местное вино и рожки
Начало: Памятник Гансу Христиану Андерсену
Расписание: Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Уют старого города и холм Братиславского замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 15 чел.
Братислава - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Братислава - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Братислава - уютная столица Словакии, удивляющая своей насыщенной историей. Прогулка по Старому городу откроет много нового и интересного
Начало: По договоренности, в пешеходом старом городе
Расписание: Прогулка по старому городу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
76 за всё до 15 чел.
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
Познавательная экскурсия по Братиславе для детей школьного возраста. Узнайте о средневековых историях и легендах города в увлекательной форме
Начало: Старый город, у театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 20 чел.
Идиллический Светы Юр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
78 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
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    но наш гид умело дополнила маршрут уникальными уголками, которые не найти в путеводителях. Наталья ответила на все наши вопросы, даже выходящие за рамки экскурсии, мы получили рекомендации, что еще посмотреть и и какие местные специалитеты попробовать, а также информацию о современной жизни Словакии. Однозначно рекомендую! 3,5 часа пролетели незаметно, оставив яркие впечатления и желание вернуться в этот очаровательный город. Огромное спасибо Наталье за ее профессионализм и увлеченность!

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Добрый день, очень довольны экскурсией, Александра прекрасный оратор и приятный собеседник, очень грамотно и достойно составлен маршрут. Насыщенное содержание экскурсии, много красивых видов и прекрасных мест, смело могу рекомендовать всем желающим познакомиться с городом. Просто шикарная цена, окупается эмоциями десятикратно.
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Мы спланировали свою однодневную поездку в Братиславу буквально за один день. Александра откликнулась очень оперативно. Она прислала нам ссылки на
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    место встречи, посоветовала где лучше оставить машину, а также порекомендовала куда еще можно съездить из городка, где мы проходим оздоровительное лечение (мы базируемся на Купельном острове в Пьештянах). Александра оказалась опытным экскурсоводом с легким характером. Мы узнали много нового о Словакии и Братиславе. Большое ей спасибо! Можем с легким сердцем порекомендовать ее всем!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
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    много интересных и тайных уголков Братиславы, дала наводки по вкусным и интересным местам. День с Натальей был настолько интересным, красивым, глубоким и удивительным, что не хотелось уезжать) Спасибо!

  • Н
    Нелли
    13 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Прекрасная экскурсия! Наталья знает прекрасно историю города и большое количество интересных деталей которые бы точно ускользнули от меня без рассказала Натальи.
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Александра - прекрасный рассказчик, много знает про историю города и страны. Мы получили море удовольствия от экскурсии! Еще Александра фотографирует на свой фотоаппарат, что тоже удобно. И порекомендовала нам отличный ресторан со словацкой кухней. Всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • Г
    Галина
    3 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Блестящий гид Наталья! Поверьте, это была лучшая экскурсия с лучшим гидом. Наталья- трепетная, любящая свое дело, знающая просто все о
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    своем любим городе и не только. Полный восторг о 5-ти часовой экскурсии, вместо 3,5 часов. Потрясающий город- Наталья заразила своей любовью- хочется обязательно вернуться.

  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Свидание с Братиславой
    Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала нам все важные достопримечательности,
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    погрузила нас в прошлые времена, показав как это выглядело тогда на фото а так же рисунках, которые она принесла с собой. В принципе, длительная пешая экскурсия, которую мы выбрали специально, оказалось настолько жива, что время пролетело быстро. Грамотная речь, дозированная информация без перегрузок датами - все было воспринято нами с удовольствием. Наталья сделала несколько фоток и мы ждем открытки с нашими лицами с видами Братиславы. Спасибо за превосходную экскурсию.

  • В
    Владимир
    4 марта 2024
    О Братиславе с любовью
    Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Хотел поставить 6 из 5, но по техническим причинам нельзя). Наталья максимально вовлекла в
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    историю, архитектуру, традиции Братиславы, используя помимо всего прочего наглядные материалы. Также приятно удивила дегустация традиционной еды. Очень рекомендую её как гида, так как по Гугл картам такой информации не найдёшь. На следующий день прошёлся по маршруту снова, чтобы прочувствовать все пережитые эмоции и взглянуть на Братиславу уже вооруженным глазом со всеми нюансами и тонкостями, которые обычные туристы пропускают и не обращают внимания.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Пешеходные»

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  3. Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
  4. Братиславский замок и Старый город
  5. Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
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