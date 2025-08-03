Индивидуальная
до 4 чел.
Три звезды в зелёной короне Словении - из Бледа
Озеро Блед, Любляна и Постойнская пещера за 1 день
Начало: По договорённости с организатором
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ледниковое озеро у подножия Альп и прогулка по дну ущелья вдоль горной реки
Полюбоваться природными красотами Словении в городе Блед и национальном парке Триглав
Начало: У главой автобусной станции Бледа
Завтра в 14:30
3 авг в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Словении: Блед и Любляна
От архитектуры - к природе, от легенд - к современной жизни, от истории - к эмоциям
Начало: У главной автобусной станции Бледа
Завтра в 12:00
3 авг в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бледу в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бледе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бледе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Бледу в июле 2025
Сейчас в Бледе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 400.
Экскурсии на русском языке в Бледе (Словения 🇸🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь