Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €257 за человека

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Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Экскурсия начинается с посещением альпийской жемчужиной Блед, которая с ледниковым озером, легендарным островом в середине озера, с термальными источниками и мягким горным ⛰️ климатом на протяжении веков привлекали многих космополитов. Там вы посетите замок 🏰, который расположен на отвесной скале, на высоте 130 м над озером. Сегодня в замке расположены историко-краеведческий музей 🖼, средневековая типография, в которой вы сможете напечатать открытку в память, в вином 🍷 погребе продается редкий сорт словенского вина. После осмотра замка последует поездка на традиционных лодках до острова на озере, осмотр церкви с колоколом желаний и археологической выставкой. На берегу озера можно пообедать и попробовать блейский пирог «кремшнит». Продолжаем до Бохиня, ледникового озера, который со всех сторон окружено Юльскими Альпами. В озеро впадает несколько небольших речушек, главной среди них является Савица, и в нём же берёт исход главная река Словении — Сава. На горнолыжный курорт Вогель, расположенный на одноимённой горе (1922 м), мы поднимемся на фуникулёре до 1537 м. Даже летом, не смотря на отсутствие снега немало туристов, желающих полюбоваться Альпами и главной горой Словении — Триглавом (2864 м). По спуску мы можем подняться до водопада Савица. После 25-минутного подъема по 545 ступенькам открывается захватывающее зрелище стремительного падения водного потока с 80-метровой высоты. Именно этот водопад воспет в поэме знаменитого словенского поэта Франце Прешерна «Крещение в Савице». Летом возможно искупаться в хрустальной воде озера, прогревающейся до 23°С. По дороге обратно по желании мы остановимся в очаровательном городке Радовлица — полный памятников архитектуры. В 500 лет старом доме вы познакомитесь с традицией изготовления праников, которые можно купить в мастерской. В том традиционном доме ресторан словенской кухни 🥧 и обязательно попробуйте крестьянское блюдо с колбасками, капустой и «жганцами» или супы или домашнее мороженое. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. Доплата для билетов: замок, краеведческий музей, винный погреб, средневековая типография 9 €/чел., лодка до острова 12 €/чел., церковь ⛪ на острове 🏝️ с колоколом желания 6 €/чел., фуникулер 🚠 на гору Вогел 13, 50 €/чел., водопад Савица 4 €/чел. Возможно организовать рыбальку на озере Бохинь.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия
Горные озера Блед и Бохинь, панорама с горы Вогел на 1500 м, авто-пешеходная экскурсия

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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