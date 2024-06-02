читать дальше городе. Нам повезло с гидом. Клемен оказался мобильным, знающим и позитивным молодым человеком. Он рассказал и показа нам много из жизни местных жителей. Познакомил с особенностями быта и кухни Словении. Мы благодарным организаторам сайта и нашему гиду Клемену. Надеемся увиться с этой страной в следующий раз и обязательно воспользуемся вашими услугами. Семья Ривкин.

Добрый вечер. Сегодня у нас была экскурсия знакомство с Любляной. Мы впервые в Словении и в этом милом и уютном