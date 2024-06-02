1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Рождественская Любляна
Главные достопримечательности и ярмарки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: На площади Прешерна
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Любляне
Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Любляной
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Прешерна
«Вы увидите главные достопримечательности города: площади Прешерна и Конгресса 1821 года, великолепный Тройной мост и мост Дракона, мэрию и собор Святого Николая с изумительными бронзовыми воротами»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей2 июня 2024Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
- ААнастасия17 мая 2024Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
- ННаталья29 февраля 2024Обзорная экскурсия с гидом Оксаной по центру Любляны. Длительность 2 часа. Гид пришел заранее, показал словенский сертификат гида, подтверждающий официальность работы и
- ВВера23 сентября 2023Отличная экскурсия! Живая, энергичная, разнообразная! С огнем в глазах!) Всем рекомендую Клемена!
- ААлла7 июля 2023Добрый вечер. Сегодня у нас была экскурсия знакомство с Любляной. Мы впервые в Словении и в этом милом и уютном
- ВВиктор25 декабря 2022Спасибо Клемену. Были в Любляне больше десяти раз, но экскурсию взяли в первый раз и не пожалели. Клемен, как лингвист
- ММаксим27 января 2022Экскурсия понравилась. Местный гид с хорошим знанием города и истории Словении в общем и Любляны в частности. Рождественский город удивительно спокоен и прекрасен!
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Любляне в июне 2024
Сейчас в Любляне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 120. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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