Еписком Конрад прибыл в Шкофья Локу для решения административных проблемм. Наутро его обнаружили мертвым с ножем в руках в собственной комнате.

Первоначально следствие пришло к мнению, что это самоубийство. Но, через несколько лет пришлось возобновить следствие, так как из Рима поступило сообщение, что пойманный на краже преступник признался в убийстве епископа.

Мотивом послужило желание получить 5000 золотых, которые по мнению преступника были при Конраде. Однако данная сумма убийцей не была найдена.

В показаниях преступник явно путался. У сыщиков возникли сомнения в причастности к этому громкому убийству маленького города данного воришку.

Дело резонансное, епископ в городе являлся важной персоной, начались волнения, ходили разные слухи. От причастности к убийству следующего правителя города до якобы греховного поведения самой жертвы и банальной мести. Также не исключалось первоначальная версия — самоубийство.

Были ли деньги и куда они делись? Вопросов много и выход один призвать на помощь тайное общество сыщиков по всему миру имени Агаты Кристи.

Место встречи — Шкофья Лока. Из других городов Словении добраться очень легко на автобусе: Шкофья Лока находится в 30 минутах езды от Любляны, в 20 минутах от Краня и 35 минутах от Бледа.

Вас будет встречать русскоговорящий детектив епископской полиции Словении — госпа Обоже.

Пароль для встречи получите лично, необходимо сообщить о своем участии в сообщении.