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Квест "Чисто словенское убийство"

Наталья Р.
Наталья Р. – Гид из Любляны
Квест "Чисто словенское убийство"
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Квест "Чисто словенское убийство"
Квест "Чисто словенское убийство"

Что вы увидите

  • Вы увидите ратушу
  • расписные фасады домов и красивый фонтан
  • услышите историю местного мавра. А в старинном замке
  • где бывали немецкие епископы
  • сможете раскрыть средневековое убийство!
Еписком Конрад прибыл в Шкофья Локу для решения административных проблемм. Наутро его обнаружили мертвым с ножем в руках в собственной комнате.
Первоначально следствие пришло к мнению, что это самоубийство. Но, через несколько лет пришлось возобновить следствие, так как из Рима поступило сообщение, что пойманный на краже преступник признался в убийстве епископа.
Мотивом послужило желание получить 5000 золотых, которые по мнению преступника были при Конраде. Однако данная сумма убийцей не была найдена.
В показаниях преступник явно путался. У сыщиков возникли сомнения в причастности к этому громкому убийству маленького города данного воришку.
Дело резонансное, епископ в городе являлся важной персоной, начались волнения, ходили разные слухи. От причастности к убийству следующего правителя города до якобы греховного поведения самой жертвы и банальной мести. Также не исключалось первоначальная версия — самоубийство.
Были ли деньги и куда они делись? Вопросов много и выход один призвать на помощь тайное общество сыщиков по всему миру имени Агаты Кристи.
Место встречи — Шкофья Лока. Из других городов Словении добраться очень легко на автобусе: Шкофья Лока находится в 30 минутах езды от Любляны, в 20 минутах от Краня и 35 минутах от Бледа.
Вас будет встречать русскоговорящий детектив епископской полиции Словении — госпа Обоже.
Пароль для встречи получите лично, необходимо сообщить о своем участии в сообщении.
Что входит
  • Программа, сюжет, сценарий квеста
  • Сопровождение гида-ведущего
  • Реквизит, задания
  • Финальный клад/призы.
Что не входит
  • Трансфер
  • Еда
  • Напитки
  • Личные траты вне программы
Начало и место завершения
🚩 Место встречи — Шкофья Лока
Квест "Чисто словенское убийство"
Квест "Чисто словенское убийство"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Р.
Наталья Р.
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