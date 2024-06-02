Пешие экскурсии-прогулки в Любляне с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Любляне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественская Любляна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Рождественская Любляна
Главные достопримечательности и ярмарки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: На площади Прешерна
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Любляне
Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 7 чел.
Первое свидание с Любляной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Первое свидание с Любляной
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Прешерна
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому городу Крань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Прогулка по старому городу Крань
Альпийские пейзажи, местная кухня и уютные улочки культурной столицы Словении
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 10 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
100 за всё до 5 чел.
Квест «Чисто словенское убийство»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест «Чисто словенское убийство»
Начало: Место встречи - Шкофья Лока
Расписание: По субботам в 10.00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Начало: Ljubljana, Vosnjakova 1
Расписание: по субботам с 9.00 до 16.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Один день в Любляне. Экскурсия с Оксаной. Нам понравилось ВСЁ! Оксана: знания, речь, обаяние. Город: чистота, архитектура, люди. Спасибо. Рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Великолепный гид. Таких специалистов юы побольше. Однозначно порекомендую
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Прогулка по старому городу Крань
    Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Любляне
    Обзорная экскурсия с гидом Оксаной по центру Любляны. Длительность 2 часа. Гид пришел заранее, показал словенский сертификат гида, подтверждающий официальность работы и
    читать дальше

    пройденные экзамены на знание истории Словении и ее столицы. Хочется отметить грамотный русский язык (присутствует небольшой акцент: по-видимому, сказывается длительность проживания в Словении), доступность подачи информации, готовность ответить на любые, интересующие вопросы. Экскурсия состоит из краткого экскурса по истории Словении как таковой, рассказ о ее жителях и наиболее известных в истории словенцах, рассказ о Любляне и демонстрация ее популярных достопримечательностей. Экскурсия живая, изобилует интересными фактами. Время пролетает незаметно. Однозначно рекомендую

  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
  • В
    Вера
    23 сентября 2023
    Первое свидание с Любляной
    Отличная экскурсия! Живая, энергичная, разнообразная! С огнем в глазах!) Всем рекомендую Клемена!
  • А
    Алекс
    7 сентября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Первое свидание с Любляной
    Добрый вечер. Сегодня у нас была экскурсия знакомство с Любляной. Мы впервые в Словении и в этом милом и уютном
    читать дальше

    городе. Нам повезло с гидом. Клемен оказался мобильным, знающим и позитивным молодым человеком. Он рассказал и показа нам много из жизни местных жителей. Познакомил с особенностями быта и кухни Словении. Мы благодарным организаторам сайта и нашему гиду Клемену. Надеемся увиться с этой страной в следующий раз и обязательно воспользуемся вашими услугами. Семья Ривкин.

  • В
    Виктор
    25 декабря 2022
    Первое свидание с Любляной
    Спасибо Клемену. Были в Любляне больше десяти раз, но экскурсию взяли в первый раз и не пожалели. Клемен, как лингвист
    читать дальше

    и историк рассказал кучу интересных историй и легенд. Как сказали друзья-словенцы после рассказа об экскурсии, мы знаем про Любляну теперь больше их.) Спасибо за интересную экскурсию. Рекомендуем.

  • М
    Максим
    27 января 2022
    Рождественская Любляна
    Экскурсия понравилась. Местный гид с хорошим знанием города и истории Словении в общем и Любляны в частности. Рождественский город удивительно спокоен и прекрасен!

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Любляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Рождественская Любляна
  2. Обзорная экскурсия по Любляне
  3. Первое свидание с Любляной
  4. Прогулка по старому городу Крань
  5. Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Сколько стоит экскурсия по Любляне в июне 2024
Сейчас в Любляне в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Любляне (Словения 🇸🇮) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 58 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словении. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам