Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

По дороге из Любляны мы остановимся на карстовом хребте, где возвышается замок 🏰 Соцерб. Замок расположен на краю высокой скалы, на высоте 300 м выше уровня моря 🌊 и с него открывается обалденный вид на Коперский и Триестинский заливы Адриатического моря. После великолепный панорами мы прогуляемся через город 🏙️ Пиран, которого можно по праву назвать жемчужиной Адриатического побережья. Это старинный городок был обласкан венецианскими правителями и получил множество привилегий. Местные жители, прозывали Пиран — Венецией в миниатюре. Попав в Пиран, вы словно попадаете во времена на несколько веков назад. Экскурсию ⛳ продолжаем до Порторожа, который сегодня модный туристический город. Летом мы познакомимся со солевом парке 🌳 Сечовлье в северной части парка до сих пор ведётся наиболее активное производство соли. Да и сегодня работники применяют те же приёмы, используют такие же инструменты, что и их предки. С 1993 года парк входит в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Следует осмотр Копера, который является самым крупным из всех словенских морских курортов. А ещё именно здесь находится единственный в стране морской порт. Подобно Венеции, старое городское ядро бережет ряд интереснейших свидетельств истории 📖. Название города на итальянском языке звучит, как Каподистрия, что обозначает «главный город Истрии». В частности, недалеко от Копера находится итальянская граница и город Триест.

Возможность посещения винного погреба Копер, где также продоются известные словенские вина малвазия и рефошк. После осмотра достопримечательностей 🏛️ на словенской набережной мы отправимся до города Хрестовле, который славится романской церквей с известными фресками, которые считаются самыми богатыми и уникальными в Словении и были внесены в список Всемирного наследия Юнеско. День и время отъезда на экскурсию по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. Возможна доплата для билетов: смотровая крепость в Пиране 1 €/чел, солевой парк Сечовлье 8, 5 €/чел., Церкев Хрестовле (3 €/чел)