Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €450 за человека

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Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция находится всего лишь в 250 км от столицы ⭐️ Словении — Любляны. Удивительный город 🏙️ на воде, является одним из самых живописных и уникальных городов Италии. Всемирно известная Венеция c многочисленными островами, каналами, мостами, международными фестивалями всегда привлекала внимание каждого посетителя. Приехав на остров 🏝️ Венеция, пешеходная экскурсия ⛳ по центру Венеции познакомит вас с уникальным по красоте и архитектуре ансамблем площади Сан Марко. Вы увидите украшенный богатейшей мозаикой собор Сан Марко, здания Новых и Старых Прокураций, знаменитую колокольню с часами и Дворец Дожей (снаружи). А также колонны пьяцетты Сан-Марко с изображениями Святого Теодора и Святого Марка. Экскурсовод поведает вам легенды живописных венецианских улочек и многочисленных каналов, покажет знаменитые Мост Вздохов, Мост Риальто и познакомит вас с жизнью известнего венецианца Гиакомо Казанова. Конечно посмотрим стекольный завод Мурано. Поездка в Венецию закончится свободным временем на обед, у вас будет время на покупки сувениров и подарков. День и время отъезда на экскурсию по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, По договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении. Доплата для билетов: дневной билет 🎫 для всех маршрутов до островов на вапоретто (водной автобус) 20 €/чел., обратный билет на вапоретто до острова Венеции (площадь Сан Марко) 14 €/чел
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Венеция с Сан Марком, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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