Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Венеция находится всего лишь в 250 км от столицы ⭐️ Словении — Любляны. Удивительный город 🏙️ на воде, является одним из самых живописных и уникальных городов Италии. Всемирно известная Венеция c многочисленными островами, каналами, мостами, международными фестивалями всегда привлекала внимание каждого посетителя. Приехав на остров 🏝️ Венеция, пешеходная экскурсия ⛳ по центру Венеции познакомит вас с уникальным по красоте и архитектуре ансамблем площади Сан Марко. Вы увидите украшенный богатейшей мозаикой собор Сан Марко, здания Новых и Старых Прокураций, знаменитую колокольню с часами и Дворец Дожей (снаружи). А также колонны пьяцетты Сан-Марко с изображениями Святого Теодора и Святого Марка. Экскурсовод поведает вам легенды живописных венецианских улочек и многочисленных каналов, покажет знаменитые Мост Вздохов, Мост Риальто и познакомит вас с жизнью известнего венецианца Гиакомо Казанова. Конечно посмотрим стекольный завод Мурано. Поездка в Венецию закончится свободным временем на обед, у вас будет время на покупки сувениров и подарков. День и время отъезда на экскурсию по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, По договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении. Доплата для билетов: дневной билет 🎫 для всех маршрутов до островов на вапоретто (водной автобус) 20 €/чел., обратный билет на вапоретто до острова Венеции (площадь Сан Марко) 14 €/чел