Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $107 за человека

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Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Предоставляем услуги трансферов в Нью Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии.
Все водители очень опытные со стажем не менее 10 лет. Все водители имеют категории D, E, TLC лайсенс. Все говорят по русски и по английски.
Возможна встреча в аэропорту с табличкой приветствия.
Возим на любые расстояния. Предлагаем на выбор клиента маршруты с использованием платных и бесплатных дорог.
Все водители не курящие, машины не старше 3 лет в идеальном состоянии.
В машинах бесплатно предоставляется вода в бутылках и зарядные устройства для айфонов.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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