Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Предоставляем услуги трансферов в Нью Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии.

Все водители очень опытные со стажем не менее 10 лет. Все водители имеют категории D, E, TLC лайсенс. Все говорят по русски и по английски.

Возможна встреча в аэропорту с табличкой приветствия.

Возим на любые расстояния. Предлагаем на выбор клиента маршруты с использованием платных и бесплатных дорог.

Все водители не курящие, машины не старше 3 лет в идеальном состоянии.

В машинах бесплатно предоставляется вода в бутылках и зарядные устройства для айфонов.