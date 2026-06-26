Чикагский институт искусств — один из крупнейших и самых известных художественных музеев мира.
Я познакомлю вас с его главными сокровищами: от средневековых доспехов до шедевров импрессионизма и американской живописи.
А как бывшая сотрудница музея расскажу не только о самих работах, но и том, как устроена жизнь музея изнутри.
Я познакомлю вас с его главными сокровищами: от средневековых доспехов до шедевров импрессионизма и американской живописи.
А как бывшая сотрудница музея расскажу не только о самих работах, но и том, как устроена жизнь музея изнутри.
Описание экскурсии
Средневековые произведения. Вы осмотрите рыцарские доспехи и узнаете, как в Чикаго появилась одна из крупнейших подобных коллекций в Америке.
Импрессионисты и постимпрессионисты. Поговорим о работах Гюстава Кайботта, Жоржа Сёра, Поля Сезанна и других мастеров, благодаря которым музей стал всемирно известен.
Американское искусство. Обязательно подойдём к картинам «Американская готика» Гранта Вуда и «Полуночники» Эдварда Хоппера.
Витражи и совриск. Полюбуемся витражом America Windows Марка Шагала и поговорим об избранных произведениях 20–21 веков.
Вы узнаете:
- как Чикаго собрал одну из крупнейших коллекций импрессионизма за пределами Франции
- какая картина считается самой ценной в музее
- как произошла громкая кража работ Поля Сезанна
- как формируются выставки и пополняются музейные коллекции
Экскурсия проходит в формате живого диалога: вы сможете задавать вопросы и обсуждать увиденное.
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты для группы до 3 человек
- Для групп более 3 человек дополнительные билеты оплачиваются отдельно — $20 с человека
- В музее работает гардероб, где можно оставить верхнюю одежду и сумки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Art Institute of Chicago
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юна — ваш гид в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я уже более 10 лет провожу экскурсии в музеях. Раньше я работала в Чикагском институте искусств — втором по величине музее в Америке и главном музее Чикаго, поэтому знаю этот музей как свои пять пальцев. Также я знакомлю с коллекциями других музеев города, показываю самые обсуждаемые выставки и главные произведения искусства, которые обязательно нужно увидеть в Чикаго.
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