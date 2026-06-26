Чикагский институт искусств — один из крупнейших и самых известных художественных музеев мира. Я познакомлю вас с его главными сокровищами: от средневековых доспехов до шедевров импрессионизма и американской живописи. А как бывшая сотрудница музея расскажу не только о самих работах, но и том, как устроена жизнь музея изнутри.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $180 за экскурсию

Ваш гид в Чикаго

Описание экскурсии

Средневековые произведения. Вы осмотрите рыцарские доспехи и узнаете, как в Чикаго появилась одна из крупнейших подобных коллекций в Америке.

Импрессионисты и постимпрессионисты. Поговорим о работах Гюстава Кайботта, Жоржа Сёра, Поля Сезанна и других мастеров, благодаря которым музей стал всемирно известен.

Американское искусство. Обязательно подойдём к картинам «Американская готика» Гранта Вуда и «Полуночники» Эдварда Хоппера.

Витражи и совриск. Полюбуемся витражом America Windows Марка Шагала и поговорим об избранных произведениях 20–21 веков.

Вы узнаете:

как Чикаго собрал одну из крупнейших коллекций импрессионизма за пределами Франции

какая картина считается самой ценной в музее

как произошла громкая кража работ Поля Сезанна

как формируются выставки и пополняются музейные коллекции

Экскурсия проходит в формате живого диалога: вы сможете задавать вопросы и обсуждать увиденное.

Организационные детали