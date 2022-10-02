Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в музей 🖼 автомобилей Volo — эта настоящая находка для тех, кто интересуется автомобилями и хочет провести день вдали от города.

Уникальные автомобили, автомобили звезд кино 🎥 и шоубизнеса, автомобили, которые снимались в знаменитых фильмах.

Данная экскурсия ⛳ возможна при любой погоде, тк все автомобили находятся в крытых помещениях.