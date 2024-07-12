Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: Отель Интерконтиненталь
«В завершение мы отправимся в Музейный кампус, откуда вам откроются потрясающие виды на чикагский горизонт»
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Вдохновиться лучшими образцами мирового искусства - от античных до современных шедевров
Начало: У Института искусств
«Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей»
Завтра в 11:00
26 мар в 11:00
$72 за билет
Билеты
Музей Филда: билет и аудиоэкскурсия
Путешествие в мир истории и науки ждёт вас в Музее Филда. Исследуйте экспозиции с аудиогидом, наслаждаясь свободой передвижения и познания
Начало: У музея Филда
«На верхнем уровне музея изучите сверкающие драгоценные камни и загадочные метеориты»
Завтра в 09:00
25 мар в 09:00
$58 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EElena12 июля 2024Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
- AAlena15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Чикаго в марте 2025
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