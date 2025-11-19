Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, такие как поезд Pioneer Zephyr и кукольный замок фей Колин Мур. Ожидаются захватывающие демонстрации природных явлений, включая торнадо и цунами. Впечатляющая коллекция транспортных средств и подводная лодка U-505 также не оставят равнодушными.
В выставке «You!» можно будет узнать о строении человеческого тела, а в Галерее генетики - о наследственности. Билет в музей включён в стоимость аудиоэкскурсии
6 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Аудиогид на смартфоне
- 🚂 Уникальные экспонаты
- 🌪️ Природные явления
- 🚢 История подводной лодки
- 🧬 Генетические открытия
- 🎟️ Билет в музей включён
Что можно увидеть
- Pioneer Zephyr
- Кукольный замок фей Колин Мур
- Подводная лодка U-505
Описание аудиогида
- Вы прокатитесь на суперфутуристическом поезде Pioneer Zephyr и узнаете о перспективах энергетики.
- Рассмотрите уникальный кукольный замок фей Колин Мур — одну из самых дорогих миниатюр в мире и настоящее чудо техники.
- Ощутите атмосферу научных открытий, увидите настоящий торнадо и горящий огонь (это безопасно!), а также узнаете о других природных явлениях, таких как цунами и лавина.
- Познакомитесь с впечатляющей коллекцией поездов, автомобилей и самолётов, а также услышите историю знаменитой подводной лодки U-505.
- После изучения революционных открытий и рекордов в истории вы погрузитесь в тайны собственного тела с помощью выставки «You!». Здесь вы узнаете всё о строении человеческого организма, начиная с самой первой клетки.
- Кроме того, вы посетите Галерею генетики, чтобы раскрыть секреты наследственности и увидеть, как вылупляются цыплята.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей науки и промышленности в Чикаго.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|$50
|Дети до 11 лет: билет + аудиотур
|$29
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея науки и промышленности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Чикаго
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Чикаго
