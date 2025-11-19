Музей естественной истории Филда в Чикаго предлагает уникальную возможность исследовать богатства нашей планеты.С аудиогидом в приложении вы посетите залы с титанозавром Максимо, африканскими слонами и древнеегипетскими мумиями. Узнайте о белых

медведях и львах Цаво, изучите драгоценные камни и метеориты. Не пропустите тираннозавра Сью, одного из самых известных хищников. Приложение поможет вам пройти маршрут, а билет на смартфоне обеспечит удобный вход в музей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Музей Филда в Чикаго открыт круглый год, и его посещение идеально подходит для любого сезона, так как экспозиции находятся в помещении. Наиболее комфортное время для визита - с мая по сентябрь, когда в Чикаго теплая погода и меньше осадков. В зимние месяцы, с декабря по февраль, музей может стать отличным местом для укрытия от холода. В межсезонье, весной и осенью, также можно насладиться посещением без больших очередей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.