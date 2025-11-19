Мои заказы

Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия

Погрузитесь в историю Земли в Музее Филда. Вас ждут динозавры, мумии и аудиогид, который проведёт по самым интересным экспонатам
Музей естественной истории Филда в Чикаго предлагает уникальную возможность исследовать богатства нашей планеты.

С аудиогидом в приложении вы посетите залы с титанозавром Максимо, африканскими слонами и древнеегипетскими мумиями. Узнайте о белых
медведях и львах Цаво, изучите драгоценные камни и метеориты. Не пропустите тираннозавра Сью, одного из самых известных хищников. Приложение поможет вам пройти маршрут, а билет на смартфоне обеспечит удобный вход в музей

5 причин купить этот билет

  • 🦖 Увидеть титанозавра Максимо
  • 🗺️ Аудиогид с GPS-навигацией
  • 🧭 Исследовать древнеегипетскую гробницу
  • 💎 Полюбоваться драгоценными камнями
  • 🦴 Встретиться с тираннозавром Сью

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Музей Филда в Чикаго открыт круглый год, и его посещение идеально подходит для любого сезона, так как экспозиции находятся в помещении. Наиболее комфортное время для визита - с мая по сентябрь, когда в Чикаго теплая погода и меньше осадков. В зимние месяцы, с декабря по февраль, музей может стать отличным местом для укрытия от холода. В межсезонье, весной и осенью, также можно насладиться посещением без больших очередей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Титанозавр Максимо
  • Африканские слоны
  • Древнеегипетская гробница
  • Тираннозавр Сью

Описание билета

  • Вы начнёте путешествие с визита к титанозавру Максимо — самому крупному из когда-либо обнаруженных динозавров.
  • Затем погрузитесь в мир величественных африканских слонов, рассматривая тщательно воссозданные диорамы.
  • Прогуливаясь по аллее природы, вы узнаете о белых медведях и грозных хищниках, таких как львы Цаво.
  • Затем попадёте в древнеегипетскую гробницу, где увидите 4000-летние мумии и саркофаги и услышите любопытные факты о мумификации и ритуалах смерти.
  • На верхнем уровне музея изучите сверкающие драгоценные камни и загадочные метеориты.
  • Пройдёте по ступеням эволюции — от бактерий до человека — на выставке «Эволюционная планета».
  • Здесь же вас встретит культовый гигант — тираннозавр Сью, один из самых опасных хищников, когда-либо населявших планету.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей естественной истории им. Филда.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

ежедневно в 10:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур$58
Студенты: билет + аудиотур$51
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Филда
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Чикаго
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Чикаго

