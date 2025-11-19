Музей естественной истории Филда в Чикаго предлагает уникальную возможность исследовать богатства нашей планеты.
С аудиогидом в приложении вы посетите залы с титанозавром Максимо, африканскими слонами и древнеегипетскими мумиями. Узнайте о белых
5 причин купить этот билет
- 🦖 Увидеть титанозавра Максимо
- 🗺️ Аудиогид с GPS-навигацией
- 🧭 Исследовать древнеегипетскую гробницу
- 💎 Полюбоваться драгоценными камнями
- 🦴 Встретиться с тираннозавром Сью
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Музей Филда в Чикаго открыт круглый год, и его посещение идеально подходит для любого сезона, так как экспозиции находятся в помещении. Наиболее комфортное время для визита - с мая по сентябрь, когда в Чикаго теплая погода и меньше осадков. В зимние месяцы, с декабря по февраль, музей может стать отличным местом для укрытия от холода. В межсезонье, весной и осенью, также можно насладиться посещением без больших очередей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Титанозавр Максимо
- Африканские слоны
- Древнеегипетская гробница
- Тираннозавр Сью
Описание билета
- Вы начнёте путешествие с визита к титанозавру Максимо — самому крупному из когда-либо обнаруженных динозавров.
- Затем погрузитесь в мир величественных африканских слонов, рассматривая тщательно воссозданные диорамы.
- Прогуливаясь по аллее природы, вы узнаете о белых медведях и грозных хищниках, таких как львы Цаво.
- Затем попадёте в древнеегипетскую гробницу, где увидите 4000-летние мумии и саркофаги и услышите любопытные факты о мумификации и ритуалах смерти.
- На верхнем уровне музея изучите сверкающие драгоценные камни и загадочные метеориты.
- Пройдёте по ступеням эволюции — от бактерий до человека — на выставке «Эволюционная планета».
- Здесь же вас встретит культовый гигант — тираннозавр Сью, один из самых опасных хищников, когда-либо населявших планету.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей естественной истории им. Филда.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
ежедневно в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|$58
|Студенты: билет + аудиотур
|$51
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Филда
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Чикаго
Провёл экскурсии для 16348 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
Входит в следующие категории Чикаго
