3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
Начало: Отель Интерконтиненталь
«Сад на крыше и авангардные скульптуры»
Сегодня в 10:30
7 мар в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Как гангстер - с первого выстрела
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Погрузиться в винную культуру американской Бургундии
«Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган»
$550 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь13 ноября 2024Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
- EElena12 июля 2024Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
- AAlena15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Чикаго в марте 2025
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