Познавательные экскурсии на природе в Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Чикаго на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
26 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
Начало: Отель Интерконтиненталь
«Сад на крыше и авангардные скульптуры»
Сегодня в 10:30
7 мар в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Как гангстер - с первого выстрела
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Погрузиться в винную культуру американской Бургундии
«Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган»
$550 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    13 ноября 2024
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
  • E
    Elena
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
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    в Чикаго. Помимо интересного рассказа у Оксаны есть раздаточный материал, дополняющий повествование. Плюсом к прогулке были еще и фото, которые гид делала на наш телефон достаточно красиво и старательно. Очень приятный и интересный человек. Отсутсвует политическая повестка, что невероятно приятно. Без нее мы бы точно не увидели и не узнали столько деталей про город. После прогулки с Оксаной наши воспоминания о Чикаго будут намного ярче.

  • A
    Alena
    15 июня 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
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    превзошла мои ожидания! За полдня, проведенные вместе с нами, она смогла передать уникальный дух города, помогла сориентироваться для следующих прогулок. Мы обязательно приедем в Чикаго ещё раз, спасибо, Оксана!

    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и
  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
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    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии. Настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Чикаго в марте 2025
Сейчас в Чикаго в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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