Семейные развлекательные экскурсии Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Чикаго на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Чикаго - родина небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Чикаго - родина небоскребов
Гангстеры, джаз и высотные здания «города ветров»
18 июня в 14:00
19 июня в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Добро пожаловать в Чикаго
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
18 июня в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
19 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
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    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии. Настоятельно рекомендуем!

  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Исключительная удача. Гид высочайшего уровня. И к тому же очень разносторонний энергичный и очень приятный человек. Влюбил в Чикаго.
  • П
    Полина
    7 мая 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Роман великолепный рассказчик, самостоятельно мы бы ни за что не исследовали город, как вместе с ним. Мы провели замечательные 3 часа,
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    в которые успели поговорить не только о Чикаго, но и о других местах Штатов. Это наш первый опыт прогулки с гидом, мы боялись, что это будет поверхностно и банально, но Роман опроверг на корню все опасения. Экскурсия очень классно построена, и ни минуты не теряется, даже когда время перекуса (Роман предлагает для них здоровские места). В общем, очень рекомендуем, и хочется написать отдельное большущее спасибо, что этот день мы провели вместе с Романом.

  • С
    Сергей
    6 января 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Один из лучших гидов что мы встречали. Интересный рассказ. Роман чувствует город и живёт им. Нам очень понравилось. И после
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    попросили помочь с нахождением определенного места и по рекомендации его сразу обнаружили. Такой городской квест. Плюс посетили пару мест по совету уже после экскурсии. Крайне рекомендую.

  • А
    Александр
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
  • A
    ARKADIY
    7 июня 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличный гид. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Можно с детьми»

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  3. Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в июне 2024
Сейчас в Чикаго в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 400. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 59 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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