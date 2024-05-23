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в которые успели поговорить не только о Чикаго, но и о других местах Штатов. Это наш первый опыт прогулки с гидом, мы боялись, что это будет поверхностно и банально, но Роман опроверг на корню все опасения. Экскурсия очень классно построена, и ни минуты не теряется, даже когда время перекуса (Роман предлагает для них здоровские места). В общем, очень рекомендуем, и хочется написать отдельное большущее спасибо, что этот день мы провели вместе с Романом.