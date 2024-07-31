Квест
до 4 чел.
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев
Начало: Недалеко от ж/д станции Torresdale
«В формате квеста я буду давать задания, главная цель которых — разгадать тайну усадьбы»
4 июл в 10:00
6 июл в 10:00
$99 за всё до 4 чел.
Квест
до 15 чел.
Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии
Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного
Начало: В Rose Garden
«Этот городской квест вас объединит»
Завтра в 10:00
1 июл в 10:00
$250 за всё до 15 чел.
Квест
до 5 чел.
«Сокровище нации» - экскурсия-квест по Филадельфии
Исследовать ключевые места и разгадать загадки города
Начало: На Welcome Park
«Экскурсия-квест рассчитана на взрослых, минимальный возраст участников 12 лет»
Сегодня в 12:00
1 июл в 10:00
от $120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 июля 2024Были на экскурсии в усадьбе Гленфилд. Очень понравилось, как Евгения преподносила материал. Узнали много интересных фактов о жизни хозяев, послушали легенду о проклятии. Квест классно разнообразил экскурсию, заставил пошевелить мозгами, детям-подросткам тоже зашло. Остались очень приятные впечатления, рекомендую.
- ААнна28 июля 2024У нас вчера была экскурсия с Евгенией в Филадельфии «Тайна усадьбы Глен Ферд- экскурсия квест в Филадельфии» Мы (двое взрослых) и
Ответы на вопросы от путешественников по Филадельфии в категории «Квесты»
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