Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В стоимость включено:

Только в Лас-Вегасе можно вернуться в прошлое и, находясь в первом ряду, осмотреть мир с высоты птичьего полета. Поднимитесь на борт современного вертолета EcoStar и пролетите над легендарными достопримечательностями 🏛️, такими как: «Нью-Йорк — Нью-Йорк», фонтаны Белладжио, Эйфелева башня и башня площади Св. Марка в Венеции. Осмотрите сверху Римскую империю времен Цезаря и космический луч пирамиды в Луксоре. Ваша экскурсия ⛳ не будет полной без посещения «Стратосферы», которая возвышается более чем на 350 м. над землей, а также Glitter Gulch в центре города, откуда начинался Лас-Вегас