На экскурсии вы увидите самое крупное в мире — на момент строительства — рукотворное сооружение. Возвели его во время Великой депрессии на 2 года ранее запланированного срока.
Я расскажу о причинах создания дамбы, её инженерных особенностях, значении для Лас-Вегаса, а также об интересных локациях рядом.
Я расскажу о причинах создания дамбы, её инженерных особенностях, значении для Лас-Вегаса, а также об интересных локациях рядом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим город Боулдер-Сити, созданный для рабочих, которые строили дамбу Гувера в 1930–1935 годах.
- Спустимся на берег самого большого водохранилища в США — озера Мид. Прикоснёмся к кристально-чистой воде, покормим больших рыб. Желающие смогут их даже погладить.
- Дальше отправимся к самой дамбе. По пути проедем сквозь 5 тоннелей, через которые раньше проходила железная дорога. С высоты полюбуемся красотой озера Мид.
- Поднимемся на мост, соединяющий Неваду и Аризону. Здесь, с высоты 270 метров, открывается лучший вид на дамбу.
- Затем мы спустимся к плотине, прогуляемся по ней. Я расскажу интересные факты о её создании и объясню, какое значение она имеет для Невады и других штатов.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, трансфер на джипе Wrangler с открывающимся верхом, питьевая вода.
- Дорога до дамбы займёт 45 минут.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!Задать вопрос
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