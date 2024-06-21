Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе

Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!