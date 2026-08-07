В пустыне к югу от Лас-Вегаса возвышается красочная арт-композиция Seven Magic Mountains.
Семь колоссальных каменных форм, созданных швейцарским художником Уго Рондиноне, бросают вызов гравитации и привлекают внимание мирового арт-сообщества.
Эта экскурсия предлагает
Семь колоссальных каменных форм, созданных швейцарским художником Уго Рондиноне, бросают вызов гравитации и привлекают внимание мирового арт-сообщества.
Эта экскурсия предлагает
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная арт-инсталляция
- 🚗 Комфортное путешествие на джипе
- 🌵 Виды пустыни Невады
- 🍴 Возможность обеда в историческом баре
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Seven Magic Mountains
- Pioneer Saloon
Описание экскурсии
Неподалеку от Лас-Вегаса, среди выжженной невадской земли вас ждёт сюрреалистическая картина:
- Вы оцените семь башен из валунов, выкрашенных в яркие цвета. Это одна из самых масштабных инсталляций в США, над которой художник работал почти пять лет
- Поговорим о смысле, о контрастах и восприятии: почему эта работа вызывает столько трактовок — от символа влияния человека на природу до метафоры самого Лас-Вегаса
- А ещё (по желанию) — заедем перекусить в колоритный Pioneer Saloon с историей длиной в век
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипе Wrangler с открывающимся верхом. В машине всегда есть питьевая вода
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 22 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!
Входит в следующие категории Лас-Вегаса
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