Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Индивидуальная экскурсия в Лас-Вегасе

Отыскать in the middle of nowhere яркую работу швейцарского художника Уго Рондиноне

В пустыне к югу от Лас-Вегаса, штат Невада, возвышается большая красочная арт-композиция. Семь колоссальных каменных форм бросают вызов гравитации.

Cозданные современным швейцарским художником Уго Рондиноне, они вызвали ажиотаж в мировом арт-сообществе. Самое время увидеть их своими глазами и дать собственную оценку.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
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Описание

Что вас ожидает

Seven Magic Mountains

Одна из крупнейших наземных художественных инсталляций в Соединенных Штатах, построенных за последние 40 лет. На её создание ушло почти 5 лет! Представляет собой 7 абстрактных композиций из валунов. Каждый камень ярко покрашен, что, вместе с внушительной высотой, делает арт-объект заметным среди пустынного пейзажа.

О чём эта инсталляция?

Работа Уго Рондиноне интерпретировались сотнями разных способов: от человеческого воздействия на природу до сияющего пятна посреди пустыни, очень похожего на сам Лас-Вегас. Обсудим разные версии и, быть может, у вас появится ваша собственная.

Обед в старейшем баре Южной Невады (опционально)

Если пожелаете, заедем перекусить в колоритный Pioneer Saloon, который работает уже более 100 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе Wrangler с открывающимся верхом. В машине всегда есть питьевая вода.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Лас-Вегасе и по окончании привезу обратно
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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