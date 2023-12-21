Отыскать in the middle of nowhere яркую работу швейцарского художника Уго Рондиноне
В пустыне к югу от Лас-Вегаса, штат Невада, возвышается большая красочная арт-композиция. Семь колоссальных каменных форм бросают вызов гравитации.
Cозданные современным швейцарским художником Уго Рондиноне, они вызвали ажиотаж в мировом арт-сообществе. Самое время увидеть их своими глазами и дать собственную оценку.
Cозданные современным швейцарским художником Уго Рондиноне, они вызвали ажиотаж в мировом арт-сообществе. Самое время увидеть их своими глазами и дать собственную оценку.
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Описание
Что вас ожидает
Seven Magic Mountains
Одна из крупнейших наземных художественных инсталляций в Соединенных Штатах, построенных за последние 40 лет. На её создание ушло почти 5 лет! Представляет собой 7 абстрактных композиций из валунов. Каждый камень ярко покрашен, что, вместе с внушительной высотой, делает арт-объект заметным среди пустынного пейзажа.
О чём эта инсталляция?
Работа Уго Рондиноне интерпретировались сотнями разных способов: от человеческого воздействия на природу до сияющего пятна посреди пустыни, очень похожего на сам Лас-Вегас. Обсудим разные версии и, быть может, у вас появится ваша собственная.
Обед в старейшем баре Южной Невады (опционально)
Если пожелаете, заедем перекусить в колоритный Pioneer Saloon, который работает уже более 100 лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипе Wrangler с открывающимся верхом. В машине всегда есть питьевая вода.
- Я заберу вас из удобного вам места в Лас-Вегасе и по окончании привезу обратно
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Меня зовут Андрей, я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях, и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!
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