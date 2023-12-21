В пустыне к югу от Лас-Вегаса, штат Невада, возвышается большая красочная арт-композиция. Семь колоссальных каменных форм бросают вызов гравитации. Cозданные современным швейцарским художником Уго Рондиноне, они вызвали ажиотаж в мировом арт-сообществе. Самое время увидеть их своими глазами и дать собственную оценку.

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Описание

Что вас ожидает

Seven Magic Mountains

Одна из крупнейших наземных художественных инсталляций в Соединенных Штатах, построенных за последние 40 лет. На её создание ушло почти 5 лет! Представляет собой 7 абстрактных композиций из валунов. Каждый камень ярко покрашен, что, вместе с внушительной высотой, делает арт-объект заметным среди пустынного пейзажа.

О чём эта инсталляция?

Работа Уго Рондиноне интерпретировались сотнями разных способов: от человеческого воздействия на природу до сияющего пятна посреди пустыни, очень похожего на сам Лас-Вегас. Обсудим разные версии и, быть может, у вас появится ваша собственная.

Обед в старейшем баре Южной Невады (опционально)

Если пожелаете, заедем перекусить в колоритный Pioneer Saloon, который работает уже более 100 лет.

Организационные детали