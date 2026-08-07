Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе Организатор данного мероприятия

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Обычно отвечает за 22 часа 50 минут

Провёл экскурсии для 43 туристов

Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!