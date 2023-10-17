Города-призраки западной части США — это бывшие шахтёрские поселения, где добывали золото и серебро. Нельсон — качественая стилизация под город-призрак. Вы изучите каждый уголок локации со старинными предметами и постройками и сделаете атмосферные фото. По желанию искупаетесь в реке Колорадо и рассмотрите причудливые скалы.

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Описание

Что вас ожидает

Владелец города-призрака Нельсон обставил территорию старинными автомобилями, постройками прошлых лет и разными тематическими предметами — от старой бочки до обломков самолёта. Получилась отличная фотозона! Я помогу подобрать ракурс и, если будет нужно, сфотографирую вас на вашу камеру.

Я расскажу, что такое настоящие города-признаки и как появился Нельсон. Покажу, где прячутся НЛО и прыгающие кактусы. Вы побываете на реке Колорадо, полюбуетесь ей на фоне горных пейзажей и по желанию искупаетесь. Также по пути мы сделаем остановку, чтобы рассмотреть природные башни — причудливые скалы.

Организационные детали