Совершить фотопутешествие на Дикий Запад и увидеть, как прыгают кактусы
Города-призраки западной части США — это бывшие шахтёрские поселения, где добывали золото и серебро. Нельсон — качественая стилизация под город-призрак. Вы изучите каждый уголок локации со старинными предметами и постройками и сделаете атмосферные фото. По желанию искупаетесь в реке Колорадо и рассмотрите причудливые скалы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Владелец города-призрака Нельсон обставил территорию старинными автомобилями, постройками прошлых лет и разными тематическими предметами — от старой бочки до обломков самолёта. Получилась отличная фотозона! Я помогу подобрать ракурс и, если будет нужно, сфотографирую вас на вашу камеру.
Я расскажу, что такое настоящие города-признаки и как появился Нельсон. Покажу, где прячутся НЛО и прыгающие кактусы. Вы побываете на реке Колорадо, полюбуетесь ей на фоне горных пейзажей и по желанию искупаетесь. Также по пути мы сделаем остановку, чтобы рассмотреть природные башни — причудливые скалы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане Ford Focus
- Что включено: трансфер, сопровождение гида, вода в дорогу
- Дополнительные расходы: право на фотографирование — $10/час с каждого человека
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- По запросу предоставляю штатив для телефона, ковбойскую шляпу, кожаную куртку, клетчатые рубашки (размер — XS-S) для фото
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Я путешественник с большим стажем, практически все свои маршруты планирую сама. Очень это люблю и отлично умею. Поездки на машине с посещением природных локаций считаю одними из самых увлекательных. Сейчас я живу на два города — Санкт-Петербург и Лас-Вегас. В Петербурге отдыхаю душой, в Вегасе провожу экскурсии. Жду вас на борту своего авто в красочное путешествие!
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