Экскурсии по Лас-Вегасу на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Увидеть лучшие точки притяжения, уличную иллюминацию, казино и развлекательные шоу
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
Фантастическая Долина Огня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Все краски Лас-Вегаса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Все краски Лас-Вегаса
Познакомиться с мировой столицей развлечений на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: Отель
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
$325 за всё до 3 чел.
Плотина Гувера на реке Колорадо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Плотина Гувера на реке Колорадо
Побывать на границе Аризоны и Невады и прогуляться по плотине высотой 221 м
Начало: В вашем отеле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Отыскать яркую работу швейцарского художника Уго Рондиноне на просторах штата Невада
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Посетить все культовые локации заповедника и узнать о самом жарком месте на планете
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    24 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Отлично погуляли
    Отлично погулялиОтлично погуляли
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Ночной Вегас нужно смотреть только так! Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в
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    багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей Ювченко. Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле! Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!

  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
  • М
    Марина
    18 января 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
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    много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую

  • a
    anna
    24 декабря 2023
    Фантастическая Долина Огня
    Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
  • А
    Александр
    1 ноября 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
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    благодарность за то, что Виктория забрала нас из аэропорта, подстроилась под наш график и настроение. Легко, непринуждённо интересно и с любовью. Мы ездили на экскурсию на Гранд Каньон и он никак не сравнится с этой экскурсией!!!! Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «На машине»

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  3. Все краски Лас-Вегаса
  4. Плотина Гувера на реке Колорадо
  5. Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июне 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 160 до 850. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 11 ⭐ отзывов, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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