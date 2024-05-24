1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Увидеть лучшие точки притяжения, уличную иллюминацию, казино и развлекательные шоу
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
«Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: В вашем отеле
«Но это уже совершенно другой мир: древний, таинственный и созданный самой природой»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каньон Зайон
Начало: Ваш отель
«Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы преодолеть путь в пять километров до природной обзорной площадки «Высадка Ангела»»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $780 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Гранд каньон
Начало: Ваш отель
«Это восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $820 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты
Начало: У вашего отеля
«Гранд Каньон — грандиозное творение природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Начало: От вашего отеля
«Хотите увидеть чудеса природы, возможные только в Долине Смерти»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Посетить все культовые локации заповедника и узнать о самом жарком месте на планете
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
«А также объясню природу появления Дьявольского поля для гольфа и соли на поверхности Бэдуотер»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий24 мая 2024Отлично погуляли
- ММихаил5 мая 2024Ночной Вегас нужно смотреть только так! Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в
- ЮЮлия11 апреля 2024Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
- aanna24 декабря 2023Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
- ААлександр1 ноября 2022Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
- ТТатьяна23 августа 2022Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июне 2024
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