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багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей Ювченко. Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле! Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!