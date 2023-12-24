Выездные экскурсии из Лас-Вегаса

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фантастическая Долина Огня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Плотина Гувера на реке Колорадо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Плотина Гувера на реке Колорадо
Побывать на границе Аризоны и Невады и прогуляться по плотине высотой 221 м
Начало: В вашем отеле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Отыскать яркую работу швейцарского художника Уго Рондиноне на просторах штата Невада
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Посетить все культовые локации заповедника и узнать о самом жарком месте на планете
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    anna
    24 декабря 2023
    Фантастическая Долина Огня
    Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
  • А
    Александр
    1 ноября 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
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    благодарность за то, что Виктория забрала нас из аэропорта, подстроилась под наш график и настроение. Легко, непринуждённо интересно и с любовью. Мы ездили на экскурсию на Гранд Каньон и он никак не сравнится с этой экскурсией!!!! Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!

    Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью кВыражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью кВыражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью кВыражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью кВыражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к

Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лас-Вегасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Фантастическая Долина Огня
  2. Плотина Гувера на реке Колорадо
  3. Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
  4. Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
  5. Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июне 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 850. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Лас-Вегаса и местам США в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США
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