Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Наша однодневная экскурсия ⛳ позволит прикоснуться к самым великим деревьям на нашей планете — Секвойям.

Национальный парк 🌳 Секвойя — одна из наиболее популярных заповедных территорий Калифорнии. Он раскинулся на склонах калифорнийского горного хребта Сьерра-Невада почти в самом центре штата. Свое название парк получил в честь вождя индейского племени черокки Cеквойи. На этой территории до настоящего времени сохранилось много археологических объектов, рассказывающих о жизни индейцев. Но главная ценность парка не в этом.

Гигантская секвойя является одной из главных достопримечательностей 🏛️ штата Калифорния. Ежегодно люди путешествуют сюда из всех уголков мира, чтобы собственными глазами увидеть гигантские деревья, самые высокие на Земле.

Высокие гигантские секвойи и красивые 🤩 горные пейзажи, ручьи и цветущие луга сделали его прекрасным местом для отдыха.

Сердцем национального парка Секвойя можно считать Гигантский лес, в котором сосредоточены самые старые и внушительные представители этого вида. Лес полностью оправдывает свое название, ведь высота деревьев в нем доходит до 70–80 м, а их окружность измеряется не метрами, а десятками метров. Все деревья в лесу 🌲 учтены и измерены, а одно из них удостоилось собственного имени — Генерал Шерман.

Справедливости ради стоит отметить, что Генерал Шерман — не самое высокое дерево на Земле, но благодаря толстому стволу считается самым большим в пересчете на массу древесины (расчетная оценка 1910 т). В настоящий момент это самый крупный живой организм на планете!

В зависимости от сезона, возможно посещение Хрустальной пещеры и тунеля в теле секвойи.

В 1937 году, в силу естественных причин, поперек дороги упало дерево гигантской секвойи длиной 84 м. В следующем году работники парка вырезали в нем тоннель высотой 2, 4 м и шириной 5, 2 м, благодаря чему дорога снова стала доступна для проезда автомобильного транспорта.

Национальный парк Секвойя доступен туристам любого возраста и уровня физической подготовки.

Приглашаю увидеть!