Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Гигантские Секвойи у Ваших ног.

1 день.

Выездная из Лос-Анджелеса.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $910 за человека

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Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.
Наша однодневная экскурсия ⛳ позволит прикоснуться к самым великим деревьям на нашей планете — Секвойям.
Национальный парк 🌳 Секвойя — одна из наиболее популярных заповедных территорий Калифорнии. Он раскинулся на склонах калифорнийского горного хребта Сьерра-Невада почти в самом центре штата. Свое название парк получил в честь вождя индейского племени черокки Cеквойи. На этой территории до настоящего времени сохранилось много археологических объектов, рассказывающих о жизни индейцев. Но главная ценность парка не в этом.
Гигантская секвойя является одной из главных достопримечательностей 🏛️ штата Калифорния. Ежегодно люди путешествуют сюда из всех уголков мира, чтобы собственными глазами увидеть гигантские деревья, самые высокие на Земле.
Высокие гигантские секвойи и красивые 🤩 горные пейзажи, ручьи и цветущие луга сделали его прекрасным местом для отдыха.
Сердцем национального парка Секвойя можно считать Гигантский лес, в котором сосредоточены самые старые и внушительные представители этого вида. Лес полностью оправдывает свое название, ведь высота деревьев в нем доходит до 70–80 м, а их окружность измеряется не метрами, а десятками метров. Все деревья в лесу 🌲 учтены и измерены, а одно из них удостоилось собственного имени — Генерал Шерман.
Справедливости ради стоит отметить, что Генерал Шерман — не самое высокое дерево на Земле, но благодаря толстому стволу считается самым большим в пересчете на массу древесины (расчетная оценка 1910 т). В настоящий момент это самый крупный живой организм на планете!
В зависимости от сезона, возможно посещение Хрустальной пещеры и тунеля в теле секвойи.
В 1937 году, в силу естественных причин, поперек дороги упало дерево гигантской секвойи длиной 84 м. В следующем году работники парка вырезали в нем тоннель высотой 2, 4 м и шириной 5, 2 м, благодаря чему дорога снова стала доступна для проезда автомобильного транспорта.
Национальный парк Секвойя доступен туристам любого возраста и уровня физической подготовки.
Приглашаю увидеть!

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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