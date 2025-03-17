Тур по Лос-Анджелесу - это возможность увидеть самые известные достопримечательности города.
Посетители смогут насладиться прогулкой по Аллее Славы, увидеть Знак Голливуд, полюбоваться видами из Гриффитской обсерватории, а также исследовать Даунтаун и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидеть знаковые места
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏖️ Прогулка по пляжам
- 📸 Фотографии на память
- 🎬 Голливудская атмосфера
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Аллея Славы
- Знак Голливуд
- Гриффитская обсерватория
- Даунтаун
- Беверли Хиллз
- Санта-Моника
- Венис
Описание экскурсииТур по главным достопримечательностям Лос-Анджелеса: Аллея Славы, Знак Голливуд, Гриффитская обсерватория, Даунтаун, Беверли Хиллз, Санта-Моника, Венис. Включено: трансфер из отеля и обратно Не включено: обед Количество людей: 1-4 Продолжительность тура: 7-8 часов ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ МНЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК БРОНИРОВАТЬ. НЕ ВСЕГДА ДОСТУПНЫЕ ДАТЫ СВОБОДНЫ. ___ Помимо стандартного тура по городу, я предоставляю и другие туры: тур по самым красивым пляжам Лос-Анджелеса, тур в Санта-Барбару, тур в Сан-Диего, тур по домам знаменитостей, тур пешком на гору к знаку "Голливуд", туры по Национальным паркам Калифорнии, Аризоны, Невады и многие другие туры. Также, я предоставляю трансфер из/до аэропортов города и трансфер в любое место (например Диснейленд, киностудии, музеи). Помимо туров на машине, доступны туры на вертолете и аренда яхты. Если у вас есть вопросы, напишите мне, я с радостью отвечу на них!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Питьевая вода и снэки
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
Завершение: Отвезу вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
17 мар 2025
Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.
