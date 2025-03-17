Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Тур по Лос-Анджелесу - это возможность увидеть самые известные достопримечательности города. Посетители смогут насладиться прогулкой по Аллее Славы, увидеть Знак Голливуд, полюбоваться видами из Гриффитской обсерватории, а также исследовать Даунтаун и Беверли Хиллз. Включен трансфер из отеля и обратно, что делает путешествие максимально удобным. Санта-Моника и Венис добавят ярких красок в ваш день. Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с Лос-Анджелесом в компании до четырех человек.

🚗 Комфортный трансфер

🏖️ Прогулка по пляжам

📸 Фотографии на память

🎬 Голливудская атмосфера

Юлия Ваш гид в Лос-Анджелесе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇬🇧 английский

Описание экскурсии Тур по главным достопримечательностям Лос-Анджелеса: Аллея Славы, Знак Голливуд, Гриффитская обсерватория, Даунтаун, Беверли Хиллз, Санта-Моника, Венис. Включено: трансфер из отеля и обратно Не включено: обед Количество людей: 1-4 Продолжительность тура: 7-8 часов ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ МНЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК БРОНИРОВАТЬ. НЕ ВСЕГДА ДОСТУПНЫЕ ДАТЫ СВОБОДНЫ. ___ Помимо стандартного тура по городу, я предоставляю и другие туры: тур по самым красивым пляжам Лос-Анджелеса, тур в Санта-Барбару, тур в Сан-Диего, тур по домам знаменитостей, тур пешком на гору к знаку "Голливуд", туры по Национальным паркам Калифорнии, Аризоны, Невады и многие другие туры. Также, я предоставляю трансфер из/до аэропортов города и трансфер в любое место (например Диснейленд, киностудии, музеи). Помимо туров на машине, доступны туры на вертолете и аренда яхты. Если у вас есть вопросы, напишите мне, я с радостью отвечу на них!

Венис Что включено Трансфер из отеля и обратно

