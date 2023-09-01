«Крышесносное» приключение Я приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Лос-Анджелесу на кабриолете. Прогулка «с ветерком» по самым известным достопримечательностям города Ангелов — что может быть интереснее? Вы сольетесь с городом в единое целое, и он, несомненно, покорит Вас своим радушием и разнообразием!

Во время четырехчасовой прогулки мы будем останавливаться в самых популярных местах Лос-Анджелеса, чтобы Вы смогли поближе познакомиться с его главными достопримечательностями. Роскошь и глянецНачнем с Беверли-Хиллз — города богатых и знаменитых. Город вмиг стал известным на весь мир благодаря одноименному сериалу и фильму «Красотка», где Ричард Гир и Джулия Робертс проводили время в отеле «Беверли Уилшер».

Не оставим без внимания знаменитую улицу Родео Драйв, славящуюся дорогими бутиками. Далее направимся на Сансет Стрип и ощутим его бурную энергетику. Многочисленные клубы, рестораны с открытыми верандами, магазины и отели — все это и многое другое расположено на этом всемирно известном бульваре.

В Голливуд! Мы совершим остановку в Голливуде и прогуляемся по Аллее Славы. Здесь Вы сможете найти звезды своих кумиров и сфотографироваться с ними. Около китайского театра Граумана можно прикоснуться к отпечаткам рук и ног знаменитостей. Обязательно подойдем к театру «Dolby», где обычно проходит церемония вручения награды Оскар. С обзорной площадки Гриффит-парка Вам откроется потрясающий вид на город, а также знак «HOLLYWOOD».

Сфотографироваться на фоне раскинувшегося перед Вами мегаполиса и знаменитой надписи «Голливуд» за рулем кабриолета — мечта большинства! Расширенный маршрутЕсли во время экскурсии Вы желаете побывать на побережье Лос-Анджелеса, то предлагаю воспользоваться шестичасовым или восьмичасовым туром. В первом случае, в продолжение нашего чудесного путешествия, мы прокатимся в прибрежный город Санта-Монику, где Вы сможете полюбоваться шикарными океанскими видами, прогуляться по знаменитому пирсу и набережной. Во втором — отправимся далее и завершим прогулку посещением знаменитого побережья Малибу. Важная информация Рекомендую взять с собой головные уборы, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки во избежание солнечных ожогов.