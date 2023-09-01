Обзорная экскурсия на кабриолете: погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса
Экскурсия на кабриолете подарит Вам ощущение полного погружения в уникальную атмосферу Лос-Анджелеса и новый незабываемый опыт, полный ярких красок и эмоций.
Вы сможете по-иному, без преград, взглянуть на один из интереснейших городов Америки, а для любителей фото и видеосъемки тур «без крыши» дает возможность делать замечательные снимки и репортажи с максимальным обзором в течение всего путешествия.
Вы сможете по-иному, без преград, взглянуть на один из интереснейших городов Америки, а для любителей фото и видеосъемки тур «без крыши» дает возможность делать замечательные снимки и репортажи с максимальным обзором в течение всего путешествия.
Ближайшие даты:
1
сен
сен
2
сен
сен
3
сен
сен
4
сен
сен
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Беверли-Хиллз
- Голливуд
- Санта-Моника
- Малибу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Крышесносное» приключение Я приглашаю Вас в увлекательное путешествие по Лос-Анджелесу на кабриолете. Прогулка «с ветерком» по самым известным достопримечательностям города Ангелов — что может быть интереснее? Вы сольетесь с городом в единое целое, и он, несомненно, покорит Вас своим радушием и разнообразием!
Во время четырехчасовой прогулки мы будем останавливаться в самых популярных местах Лос-Анджелеса, чтобы Вы смогли поближе познакомиться с его главными достопримечательностями. Роскошь и глянецНачнем с Беверли-Хиллз — города богатых и знаменитых. Город вмиг стал известным на весь мир благодаря одноименному сериалу и фильму «Красотка», где Ричард Гир и Джулия Робертс проводили время в отеле «Беверли Уилшер».
Не оставим без внимания знаменитую улицу Родео Драйв, славящуюся дорогими бутиками. Далее направимся на Сансет Стрип и ощутим его бурную энергетику. Многочисленные клубы, рестораны с открытыми верандами, магазины и отели — все это и многое другое расположено на этом всемирно известном бульваре.
В Голливуд! Мы совершим остановку в Голливуде и прогуляемся по Аллее Славы. Здесь Вы сможете найти звезды своих кумиров и сфотографироваться с ними. Около китайского театра Граумана можно прикоснуться к отпечаткам рук и ног знаменитостей. Обязательно подойдем к театру «Dolby», где обычно проходит церемония вручения награды Оскар. С обзорной площадки Гриффит-парка Вам откроется потрясающий вид на город, а также знак «HOLLYWOOD».
Сфотографироваться на фоне раскинувшегося перед Вами мегаполиса и знаменитой надписи «Голливуд» за рулем кабриолета — мечта большинства! Расширенный маршрутЕсли во время экскурсии Вы желаете побывать на побережье Лос-Анджелеса, то предлагаю воспользоваться шестичасовым или восьмичасовым туром. В первом случае, в продолжение нашего чудесного путешествия, мы прокатимся в прибрежный город Санта-Монику, где Вы сможете полюбоваться шикарными океанскими видами, прогуляться по знаменитому пирсу и набережной. Во втором — отправимся далее и завершим прогулку посещением знаменитого побережья Малибу. Важная информация Рекомендую взять с собой головные уборы, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки во избежание солнечных ожогов.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
- Автотранспорт
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Рекомендую взять с собой головные уборы
- Солнцезащитный крем и солнцезащитные очки во избежание солнечных ожогов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лос-Анджелеса
Индивидуальные
Необычные
Обзорные
На кабриолете
Похожие туры из Лос-Анджелеса
Индивидуальная
10 часов
Понять Лос-Анджелес за один день
Посвятить один день знакомству с разнообразием Лос-Анджелеса
в вашем отеле в Лос Анджелесе
9 сен
10 сен
11 сен
13 сен
733$660 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Проехать по голливудским местам, посетить уютные города округа и встретить закат, потягивая коктейль
Сегодня
Завтра
2 сен
3 сен
$680 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Камера, мотор, Лос-Анджелес
Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке
8 сен
9 сен
10 сен
12 сен
от $249 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании