Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Лас-Вегас. 2 дня-1 ночь. Выездная из Лос-Анджелеса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Лас-Вегас.

2 дня-1 ночь.

Выездная из Лос-Анджелеса.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 284 за человека

    Заказать экскурсию
Лас-Вегас. 2 дня-1 ночь. Выездная из Лос-Анджелеса.
Продолжая наше путешествие по Америке, давайте познакомимся с одним из самых известных городов Америки, с городом приключений, самым освещенным городом на планете и, пожалуй, самым известным всемирным центром игорного бизнеса. Все это великий и могучий Лас-Вегас!
Лас-Вегас — «Город Греха», «Мировая столица ⭐️ развлечений», «Город Огней», самый быстро растущий город 🏙️ США, самый большой американский город, из основанных в 20-м веке… Но все эти названия, действительно отражают поразительное превращение всего за 100 лет безызвестного железнодорожного полустанка в пустыне в один из самых необычных городов на Земле.
Фешенебельные отели (17 из 20 крупнейших отелей США расположены именно здесь), роскошные рестораны и казино, театры и киноконцертные залы, бесчисленное количество великолепных шоу и аттракционов 🎡 — это неповторимый, волшебный, но вполне реальный мир Лас-Вегаса. Безусловно, Лас-Вегас — это город развлечений, но развлечений в первую очередь игрового плана, ведь это город казино, одноруких бандитов, рулеток, и покера.
Проявляя толерантность, к различного рода развлечениям для взрослых, этот город заработал звание — Город грехов, и этот образ очень часто эксплуатируется в фильмах и телевизионных программах, впрочем, вполне заслуженно. Сегодня одной из самых популярных услуг в Вегасе стало проведение свадеб, которые стоят здесь недорого (относительно других штатов США), вас могут расписать даже в машине.
В ресторанах Лас-Вегаса представлены практически все заслуживающие внимания национальные кухни 🥧 — французская, итальянская, испанская, японская, корейская, американская, русская, карибская, тайская, бразильская… Гостей ждут рестораны с подлинниками картин Пикассо на стенах, с огромными аквариумами, фонтанами, с захватывающими дух видами на ночной Лас-Вегас.
Лас-Вегас уже не только столица игрового бизнеса, но и центр развлечений мирового масштаба. В конференц-залах отелей проходит множество международных выставок и конференций. Здесь проводятся бои за звание Чемпиона Мира среди тяжеловесов, чемпионаты мира по мотокроссу, родео, проводят свои соревнования Всемирная Борцовская Ассоциация.
Лас-Вегас ежегодно посещают около 40 миллионов гостей, попробуйте и Вы искушения этого удивительного города!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
$161
3 часа
Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон. №1. Без посадки на дне Каньона.
$358
3 часа
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон. №1. Без посадки на дне Каньона.
Обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
$268
4 часа
Обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
Большая обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
$482
8 часов
Большая обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
Нескучная Мексика. Выездная из Лос-Анджелеса.
$749
7 часов
Нескучная Мексика. Выездная из Лос-Анджелеса.
Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.
$910
14 часов
Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.

Еще несколько необычных экскурсий в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес: руководство по применению
$125
7 часов
Лос-Анджелес: руководство по применению
12 отзывов
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
Обратная сторона Лос-Анджелеса
$250
6 часов
Обратная сторона Лос-Анджелеса
12 отзывов
Посмотреть на город глазами местных и узнать его по-настоящему
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
От $249
4 часа
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
6 отзывов
Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
$495
4 часа
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
6 отзывов
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
$350
7 часов
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
3 отзыва
Лос-Анжелес по максимуму!
$350
7 часов
Лос-Анжелес по максимуму!
1 отзыв
Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии