Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Продолжая наше путешествие по Америке, давайте познакомимся с одним из самых известных городов Америки, с городом приключений, самым освещенным городом на планете и, пожалуй, самым известным всемирным центром игорного бизнеса. Все это великий и могучий Лас-Вегас!

Лас-Вегас — «Город Греха», «Мировая столица ⭐️ развлечений», «Город Огней», самый быстро растущий город 🏙️ США, самый большой американский город, из основанных в 20-м веке… Но все эти названия, действительно отражают поразительное превращение всего за 100 лет безызвестного железнодорожного полустанка в пустыне в один из самых необычных городов на Земле.

Фешенебельные отели (17 из 20 крупнейших отелей США расположены именно здесь), роскошные рестораны и казино, театры и киноконцертные залы, бесчисленное количество великолепных шоу и аттракционов 🎡 — это неповторимый, волшебный, но вполне реальный мир Лас-Вегаса. Безусловно, Лас-Вегас — это город развлечений, но развлечений в первую очередь игрового плана, ведь это город казино, одноруких бандитов, рулеток, и покера.

Проявляя толерантность, к различного рода развлечениям для взрослых, этот город заработал звание — Город грехов, и этот образ очень часто эксплуатируется в фильмах и телевизионных программах, впрочем, вполне заслуженно. Сегодня одной из самых популярных услуг в Вегасе стало проведение свадеб, которые стоят здесь недорого (относительно других штатов США), вас могут расписать даже в машине.

В ресторанах Лас-Вегаса представлены практически все заслуживающие внимания национальные кухни 🥧 — французская, итальянская, испанская, японская, корейская, американская, русская, карибская, тайская, бразильская… Гостей ждут рестораны с подлинниками картин Пикассо на стенах, с огромными аквариумами, фонтанами, с захватывающими дух видами на ночной Лас-Вегас.

Лас-Вегас уже не только столица игрового бизнеса, но и центр развлечений мирового масштаба. В конференц-залах отелей проходит множество международных выставок и конференций. Здесь проводятся бои за звание Чемпиона Мира среди тяжеловесов, чемпионаты мира по мотокроссу, родео, проводят свои соревнования Всемирная Борцовская Ассоциация.

Лас-Вегас ежегодно посещают около 40 миллионов гостей, попробуйте и Вы искушения этого удивительного города!