Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.

Думаю, все Вы видели в кино 🎥, и не раз, казино Лас-Вегаса, и все эти захватывающие истории 📖 с большими выигрышами и проигрышами. Пусть мы знаем, что владельцы всех игровых заведений контролируют выигрыши, но факт в том, что выиграть можно! Не важно, во что играть, рулетка европейская или карты, кости, я лично знаю примеры больших и удачных выигрышей. Тут главное сохранять рассудок и трезвую голову.

Да и потом, как можно побывать в Лас-Вегасе и не попробовать поиграть? Забудьте все, что вы знаете об отелях и этой индустрии. Здесь свои законы. Роскошь и самое главное — желание впечатлить туристов стоит во главе всего, что происходит в Лас-Вегасе.

Фешенебельные отели (17 из 20 крупнейших отелей США расположены именно здесь), роскошные рестораны и казино, театры и киноконцертные залы, бесчисленное количество великолепных шоу и аттракционов 🎡 — это неповторимый, волшебный, но вполне реальный мир Лас-Вегаса. Безусловно, Лас-Вегас — это город 🏙️ развлечений, но развлечений в первую очередь игрового плана, ведь это город казино, одноруких бандитов, рулеток, и покера.

2 день. Экскурсия на Гранд-Каньон. Возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.

Немногим более чем через полчаса нашей поездки, мы сделаем первую остановку. Здесь расположена плотина Гувера. Дамба Гувера (Hoover Dam, также известна как Boulder Dam) — уникальное гидротехническое сооружение в США, бетонная арочно-гравитационная плотина высотой 221 м. и гидроэлектростанция, сооружённая в нижнем течении реки Колорадо. Расположена в Чёрном каньоне, на границе штатов Аризона и Невада, в 48 км к юго-востоку от Лас-Вегаса, в нескольких километрах от городка Боулдер-Сити; образует озеро (водохранилище) Мид.

Продвигаясь по землям Аризоны, мы можем посетить тир, в котором каждый может попробовать свои силы в стрельбе из различных видов огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, М-16, МР-5, М-249, Barret. 50 Cal и другие.

Гранд-Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты, поэтому он очень хорошо исследован. В нём можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал.

Здесь можно совершить полёт на вертолёте над Гранд-Каньоном с посадкой на дне Каньона, прогулка 👣 на моторной лодке ⚓ по реке Колорадо, протекающий на дне Каньона и обратный подъём на вертолёте на плато.

Огромное пространство ущелья не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утёсов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище.

Весь этот разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинован чередующимися жёлтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато.

Grand Canyon SkyWalk, который часто называют новым чудом света, — первый в мире консольный стеклянный мост в форме подковы, парящий над Гранд-Каньоном на расстоянии 21 метра от края пропасти. Никакие кабели или кронштейны не ограничивают обзора в 720°. Прозрачный пол моста толщиной10 см и вся его открытая стеклянная конструкция дают возможность «сделать шаг с края Большого каньона», взглянуть на это удивительное чудо природы с высоты птичьего полета и увидеть под ногами высоту вдвое большую, чем самый высокий небоскрёб…

И в завершении нашей экскурсии 🧭 перед отъездом в Лас-Вегас посещение местного ковбойского ранчо, где Вы можете отведать фирменные бургеры из мяса Бизонов.

3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.

В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.