Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лас-Вегас, обзорная экскурсия + Дамба Гувера.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Лас-Вегас, обзорная экскурсия + Дамба Гувера.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $482 за человека

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Лас-Вегас, обзорная экскурсия + Дамба Гувера.
Если вы уже оказались в Лас-Вегасе и хотите за короткое время познакомиться с городом, с его историей 📖, и самыми знаковыми местами, получить удовольствие от прогулки, отличные фотографии 📸, то наша четырёхчасовая автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ позволит вам получить желаемое. А посещение Дамбы Гувера раскроет некоторые секреты богатства и успеха Лас-Вегаса — города находящегося в пустыне Мохаве. Невероятные виды плотины на границе двух штатов не оставят никого равнодушным.
Мы побываем в знаковых отелях и казино города, сможем полюбоваться фееричными шоу, которыми славится Лас-Вегас. Наш гид составит для вас оптимальный маршрут посещения достопримечательностей 🏛️ так, чтобы вы не тратили своё отпускное время в ожидании следующего шоу. Ответит на все интересующие вас вопросы, подскажет, как играть на игровых аппаратах и за столами казино в различные игры.
К тому же, многие казино хранят тайны и достопримечательности, которые надо знать, где искать. Наш гид, естественно — знает всё о Лас-Вегасе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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