Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Если вы уже оказались в Лас-Вегасе и хотите за короткое время познакомиться с городом, с его историей 📖, и самыми знаковыми местами, получить удовольствие от прогулки, отличные фотографии 📸, то наша четырёхчасовая автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ позволит вам получить желаемое. А посещение Дамбы Гувера раскроет некоторые секреты богатства и успеха Лас-Вегаса — города находящегося в пустыне Мохаве. Невероятные виды плотины на границе двух штатов не оставят никого равнодушным.

Мы побываем в знаковых отелях и казино города, сможем полюбоваться фееричными шоу, которыми славится Лас-Вегас. Наш гид составит для вас оптимальный маршрут посещения достопримечательностей 🏛️ так, чтобы вы не тратили своё отпускное время в ожидании следующего шоу. Ответит на все интересующие вас вопросы, подскажет, как играть на игровых аппаратах и за столами казино в различные игры.

К тому же, многие казино хранят тайны и достопримечательности, которые надо знать, где искать. Наш гид, естественно — знает всё о Лас-Вегасе!