Для тех, кто ограничен во времени, предлагается однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.



В программе: отель-пирамида, "Дворец Цезарей", знаменитый "Белладжио" с музыкальным фонтаном, Эйфелева башня, венецианские каналы с гондолами, крупнейшая гостиница "MGM Grand", средневековый замок и "Остров Сокровищ". Всё это за один день, без дополнительных затрат