Для тех, кто ограничен во времени, предлагается однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.
В программе: отель-пирамида, "Дворец Цезарей", знаменитый "Белладжио" с музыкальным фонтаном, Эйфелева башня, венецианские каналы с гондолами, крупнейшая гостиница "MGM Grand", средневековый замок и "Остров Сокровищ". Всё это за один день, без дополнительных затрат
5 причин купить эту экскурсию
- 🎰 Посещение Лас-Вегаса за один день
- 🏛 Увидеть главные достопримечательности
- 🚗 Удобный трансфер
- 🌆 Насыщенная программа
- 🎡 Разнообразие архитектурных стилей
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Отель-пирамида
- Дворец Цезарей
- Белладжио
- Эйфелева башня
- Венецианские каналы
- MGM Grand
- Средневековый замок
- Остров Сокровищ
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Экскурсия в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса включает все главные достопримечательности города-сказки:
- Древний Египет с отелем-пирамидой.
- Древний Рим во «Дворец Цезарей».
- Роскошный «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном.
- Париж 20-х годов с Эйфелевой башней.
- Венецианская архитектура и шикарные гондолы, катающие по каналам туристов.
- Самая большая в мире гостиница «MGM Grand».
- Средневековый замок короля Артура.
- «Остров Сокровищ» и многое другое всего за один день!
Каждый день
Каждый день
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
