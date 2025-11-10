Мои заказы

Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас

Уникальная возможность посетить Лас-Вегас за один день! Погрузитесь в мир роскоши и развлечений, увидев все главные достопримечательности
Для тех, кто ограничен во времени, предлагается однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.

В программе: отель-пирамида, "Дворец Цезарей", знаменитый "Белладжио" с музыкальным фонтаном, Эйфелева башня, венецианские каналы с гондолами, крупнейшая гостиница "MGM Grand", средневековый замок и "Остров Сокровищ". Всё это за один день, без дополнительных затрат

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎰 Посещение Лас-Вегаса за один день
  • 🏛 Увидеть главные достопримечательности
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🌆 Насыщенная программа
  • 🎡 Разнообразие архитектурных стилей
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Отель-пирамида
  • Дворец Цезарей
  • Белладжио
  • Эйфелева башня
  • Венецианские каналы
  • MGM Grand
  • Средневековый замок
  • Остров Сокровищ

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Экскурсия в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса включает все главные достопримечательности города-сказки:

  • Древний Египет с отелем-пирамидой.
  • Древний Рим во «Дворец Цезарей».
  • Роскошный «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном.
  • Париж 20-х годов с Эйфелевой башней.
  • Венецианская архитектура и шикарные гондолы, катающие по каналам туристов.
  • Самая большая в мире гостиница «MGM Grand».
  • Средневековый замок короля Артура.
  • «Остров Сокровищ» и многое другое всего за один день!

Каждый день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие экскурсии из Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
-
15%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$693$815 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лос-Анджелесе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лос-Анджелесе