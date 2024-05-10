1 чел.
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10%
Индивидуальная
10 часов
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
«Даунтаун впечатлит обзорной площадкой на 27 этаже, удивит мексиканским кварталом и подарит прогулку по первой улице Лос-Анджелеса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
760$684 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу: звёзды, пляжи и история
Откройте для себя Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу за один день! Погрузитесь в мир звёзд, пройдитесь по Аллее славы и насладитесь красотами побережья
«Обзорное путешествие по Лос-Анджелесу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
«Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу и его окрестностям даст Вам великолепную возможность заглянуть в совсем другой мир — мир красоты, гармонии и искусства, и познакомит с историей, культурой и основными достопримечательностями города»
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта в Лос-Анджелес с индивидуальным планом-маршрутом
Начните свое путешествие по Лос-Анджелесу с комфортной поездки из аэропорта. Получите личные советы и наслаждайтесь каждым моментом
«После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете, полная впечатлений
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
«С обзорной площадки Гриффит-парка Вам откроется потрясающий вид на город, а также знак «HOLLYWOOD»»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
«Обзорная площадка Гриффит-парка на одном из зелёных холмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 мая 2024Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
- ААня3 мая 2024Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
- ИИрина29 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
- EElena23 марта 2024Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
- aanna28 декабря 2023У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад прекрасно знает город, рассказал
- ААйнур24 июля 2023Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Обзорные»
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