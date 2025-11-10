Этот тур - уникальная возможность увидеть Лос-Анджелес с высоты и насладиться дегустацией вин в Темекуле. Полёт проходит над знаковыми местами, такими как Беверли-Хиллз и знак «HOLLYWOOD». В Темекуле, известной своими винодельнями, вы сможете попробовать лучшие сорта вина и узнать о процессе их создания. Тур сочетает в себе элементы приключения и гастрономического удовольствия, что делает его незабываемым

Описание экскурсии

Достопримечательности с высоты

Перед тем как отправиться к живописным виноградникам, у вас будет уникальная возможность насладиться основными достопримечательностями города с высоты птичьего полета. На протяжении часа вы сможете увидеть:

Беверли-Хиллз

Сансет Стрип

Знак «HOLLYWOOD» вблизи

Обсерваторию Гриффита

Чашу Голливуд Боул

Стадион Доджер

Концертный зал имени Уолта Диснея

Этот невероятный маршрут подарит вам незабываемые виды и впечатления!

Дегустация вин и обед

После увлекательного полета вертолёт отправится в живописную долину виноделия Темекулы. Этот регион привлекает не только своим уникальным климатом, который напоминает средиземноморский, но и великолепными винами. Здесь находятся более 30 виноделен с дегустационными залами.

Благодаря особым природным условиям, в Темекуле производят восхитительные вина, которые не раз получили высокие награды. В течение трёх часов у вас будет возможность:

Попробовать различные сорта вин

Провести экскурсию по винодельне

Узнать о процессе производства вин в Калифорнии

Пообедать в уютном местном ресторане

Каждый момент в этом приключении наполнен открытиями, новыми вкусами и радостью общения!