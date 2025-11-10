В Темекуле, известной своими винодельнями, вы сможете попробовать лучшие сорта вина и узнать о процессе их создания.
Тур сочетает в себе элементы приключения и гастрономического удовольствия, что делает его незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Уникальный полёт над Лос-Анджелесом
- 🍷 Дегустация лучших калифорнийских вин
- 🌟 Посещение знаковых достопримечательностей
- 🥂 Экскурсия по винодельне
- 🎶 Вид на знаменитые места, такие как Голливуд Боул
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Достопримечательности с высоты
Перед тем как отправиться к живописным виноградникам, у вас будет уникальная возможность насладиться основными достопримечательностями города с высоты птичьего полета. На протяжении часа вы сможете увидеть:
- Беверли-Хиллз
- Сансет Стрип
- Знак «HOLLYWOOD» вблизи
- Обсерваторию Гриффита
- Чашу Голливуд Боул
- Стадион Доджер
- Концертный зал имени Уолта Диснея
Этот невероятный маршрут подарит вам незабываемые виды и впечатления!
Дегустация вин и обед
После увлекательного полета вертолёт отправится в живописную долину виноделия Темекулы. Этот регион привлекает не только своим уникальным климатом, который напоминает средиземноморский, но и великолепными винами. Здесь находятся более 30 виноделен с дегустационными залами.
Благодаря особым природным условиям, в Темекуле производят восхитительные вина, которые не раз получили высокие награды. В течение трёх часов у вас будет возможность:
- Попробовать различные сорта вин
- Провести экскурсию по винодельне
- Узнать о процессе производства вин в Калифорнии
- Пообедать в уютном местном ресторане
Каждый момент в этом приключении наполнен открытиями, новыми вкусами и радостью общения!
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина виноделия Темекулу
Что включено
- Полёт на вертолёте
- Дегустация вин
- Обед
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно