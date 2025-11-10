Мои заказы

Вертолётный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин

Насладитесь захватывающим полётом над Лос-Анджелесом и дегустацией вин в Темекуле. Идеально для ценителей уникальных впечатлений
Этот тур - уникальная возможность увидеть Лос-Анджелес с высоты и насладиться дегустацией вин в Темекуле. Полёт проходит над знаковыми местами, такими как Беверли-Хиллз и знак «HOLLYWOOD».

В Темекуле, известной своими винодельнями, вы сможете попробовать лучшие сорта вина и узнать о процессе их создания.

Тур сочетает в себе элементы приключения и гастрономического удовольствия, что делает его незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Уникальный полёт над Лос-Анджелесом
  • 🍷 Дегустация лучших калифорнийских вин
  • 🌟 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🥂 Экскурсия по винодельне
  • 🎶 Вид на знаменитые места, такие как Голливуд Боул
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Беверли-Хиллз
  • Сансет Стрип
  • Знак «HOLLYWOOD»
  • Обсерватория Гриффита
  • Голливуд Боул
  • Стадион Доджер
  • Концертный зал имени Уолта Диснея

Описание экскурсии

Достопримечательности с высоты

Перед тем как отправиться к живописным виноградникам, у вас будет уникальная возможность насладиться основными достопримечательностями города с высоты птичьего полета. На протяжении часа вы сможете увидеть:

Этот невероятный маршрут подарит вам незабываемые виды и впечатления!

Дегустация вин и обед

После увлекательного полета вертолёт отправится в живописную долину виноделия Темекулы. Этот регион привлекает не только своим уникальным климатом, который напоминает средиземноморский, но и великолепными винами. Здесь находятся более 30 виноделен с дегустационными залами.

Благодаря особым природным условиям, в Темекуле производят восхитительные вина, которые не раз получили высокие награды. В течение трёх часов у вас будет возможность:

  • Попробовать различные сорта вин
  • Провести экскурсию по винодельне
  • Узнать о процессе производства вин в Калифорнии
  • Пообедать в уютном местном ресторане

Каждый момент в этом приключении наполнен открытиями, новыми вкусами и радостью общения!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Полёт на вертолёте
  • Дегустация вин
  • Обед
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

