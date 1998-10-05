Добро пожаловать в ЛОС-АНДЖЕЛЕС — город 🏙️ Ангелов, город вплощения настояшей Американской мечты и центр мировой индустрии развлечений!

Обзорная экскурсия ⛳ по Лос-Анджелесу и его окрестностям даст Вам великолепную возможность заглянуть в совсем другой мир — мир красоты, гармонии и искусства, и познакомит с историей 📖, культурой и основными достопримечательностями 🏛️ города. Вы обязательно увидите:

Буквы «Hollywood» — знаменитый памятный знак на Голливудских холмах Лос-Анджелеса.

Голливудская «Аллея Звезд» — памятник достижениям индустрии развлечений. Самое посещаемое туристами место, где на протяжении нескольких кварталов по обе стороны Голливуд бульвара в тротуар вмонтированы более 2500 пятиконечных медных звезд с именами актеров, продюсеров, музыкантов и прочих известных персонажей.

Театр «Долби» — место проведения ежегодной премии «Оскар», великолепный торговый, развлекательный и ресторанный центр,

Китайский Театр Граумана или TCL — место, где проходят премьеры многих голливудских фильмов и перед которым расположена знаменитая Аллея Славы, где в цементе сохраняются отпечатки рук и ног многих кинозвезд.

Сансет Стрип — знаменитая улица в Западном Голливуде, известная бурной ночной жизнью с разнообразными ночными рок клубами, театрами комедий, барами, ресторанами и отелями.

Город Беверли-Хилз — роскошный город миллионеров, где живут известные звезды кино 🎥 и музыки. Самая элегантная улица в мире Родео Драйв с дорогими магазинами от лучших домов моды, автомобилями, и знакомым по фильму «Красотка», отелем «Риджент Беверли Вилшир».

Деловой центр Лос-Анджелеса — Даунтаун, где расположился маленький уголок Востока — Chinatown — китайский городок, затерявшийся в мегаполисе. Исторический центр — улица Олвера, испанская миссия — место рождения города. Музыкальный комплекс: четыре театра, в том числе Концертный зал Уолта Диснея. Финансовый и административный центры. Спортивный StaplesCenter, концертный NokiaTheater и выставочный центры.

Миля Чудес — часть протяженного на несколько километров от Даунтауна до Санта-Моники бульвара Вилшир, где расположены различные бутики, рестораны, ночные клубы, театры и различные музеи 🖼 рынок и торгово-развлекательный центр Молл The Grove — центр развлечений, созданный в традициях архитектурного стиля тридцатых годов. Здесь можно пройтись по магазинам, вкусно покушать и просто столкнуться с какой-нибудь знаменитостью.

Город Санта-Моника — это жемчужина Большого Лос-Анджелеса, известная своей тихоокеанской набережной, пирсом и бескрайними желто-песчаными пляжами.

По маршруту тура возможны любые добавления, изменения в очерёдности осмотра достопримечательностей и любые коррективы по желанию клиента. Тур начинается из отеля клиента и корректируется с учётом его местоположения.

Приглашаю Вас познакомиться с городом Ангелов и увезти с собой незабываемые впечатления!

С уважением, гид в Лос-Анджелесе Эдуард Шевченко