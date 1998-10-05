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Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов

Эдуард Ш.
Эдуард Ш. – Гид из Лос-Анджелеса
Обзорная экскурсия ⛳ по Лос-Анджелесу и его окрестностям даст Вам великолепную возможность заглянуть в совсем другой мир — мир красоты, гармонии и искусства, и познакомит с историей 📖, культурой и основными достопримечательностями 🏛️ города.
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Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов

Что вы увидите

  • Голливуд Бульвар
  • Буквы «Hollywood»
  • Голливудская «Аллея Звезд»
  • Театр «Долби»
  • Китайский Театр Граумана или TCL
  • Аллея Славы с отпечатками ног и рук звёзд
  • Сансет Стрип в Западном Голливуде
  • Город Беверли-Хилз, Родео Драйв, отель «Риджент Беверли Вилшир»
  • Деловой центр Лос-Анджелеса — Даунтаун
  • Миля Чудес
  • Фермерский рынок и торгово-развлекательный центр Молл The Grove
  • Город Сенчури Сити, могила Мерлин Монро
  • Город Санта-Моника
  • Набережная Тихого Океана
Добро пожаловать в ЛОС-АНДЖЕЛЕС — город 🏙️ Ангелов, город вплощения настояшей Американской мечты и центр мировой индустрии развлечений!

Обзорная экскурсия ⛳ по Лос-Анджелесу и его окрестностям даст Вам великолепную возможность заглянуть в совсем другой мир — мир красоты, гармонии и искусства, и познакомит с историей 📖, культурой и основными достопримечательностями 🏛️ города. Вы обязательно увидите:

  • Буквы «Hollywood» — знаменитый памятный знак на Голливудских холмах Лос-Анджелеса.
  • Голливудская «Аллея Звезд» — памятник достижениям индустрии развлечений. Самое посещаемое туристами место, где на протяжении нескольких кварталов по обе стороны Голливуд бульвара в тротуар вмонтированы более 2500 пятиконечных медных звезд с именами актеров, продюсеров, музыкантов и прочих известных персонажей.
Театр «Долби» — место проведения ежегодной премии «Оскар», великолепный торговый, развлекательный и ресторанный центр,
Китайский Театр Граумана или TCL — место, где проходят премьеры многих голливудских фильмов и перед которым расположена знаменитая Аллея Славы, где в цементе сохраняются отпечатки рук и ног многих кинозвезд.
Сансет Стрип — знаменитая улица в Западном Голливуде, известная бурной ночной жизнью с разнообразными ночными рок клубами, театрами комедий, барами, ресторанами и отелями.
Город Беверли-Хилз — роскошный город миллионеров, где живут известные звезды кино 🎥 и музыки. Самая элегантная улица в мире Родео Драйв с дорогими магазинами от лучших домов моды, автомобилями, и знакомым по фильму «Красотка», отелем «Риджент Беверли Вилшир».
Деловой центр Лос-Анджелеса — Даунтаун, где расположился маленький уголок Востока — Chinatown — китайский городок, затерявшийся в мегаполисе. Исторический центр — улица Олвера, испанская миссия — место рождения города. Музыкальный комплекс: четыре театра, в том числе Концертный зал Уолта Диснея. Финансовый и административный центры. Спортивный StaplesCenter, концертный NokiaTheater и выставочный центры.
Миля Чудес — часть протяженного на несколько километров от Даунтауна до Санта-Моники бульвара Вилшир, где расположены различные бутики, рестораны, ночные клубы, театры и различные музеи 🖼 рынок и торгово-развлекательный центр Молл The Grove — центр развлечений, созданный в традициях архитектурного стиля тридцатых годов. Здесь можно пройтись по магазинам, вкусно покушать и просто столкнуться с какой-нибудь знаменитостью.
Город Санта-Моника — это жемчужина Большого Лос-Анджелеса, известная своей тихоокеанской набережной, пирсом и бескрайними желто-песчаными пляжами.
По маршруту тура возможны любые добавления, изменения в очерёдности осмотра достопримечательностей и любые коррективы по желанию клиента. Тур начинается из отеля клиента и корректируется с учётом его местоположения.
Приглашаю Вас познакомиться с городом Ангелов и увезти с собой незабываемые впечатления!
С уважением, гид в Лос-Анджелесе Эдуард Шевченко
Что входит
  • Комфортабельный мини-вен с кондиционером
  • Трансфер из отеля и обратно по окончанию экскурсии
  • Экскурсионная программа по всему маршруту следования с остановками для фото и перекуса
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура
  • Незабываемые впечатления
  • Бутилированная вода
  • Налоги, парковки, въезды в парки.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, парки
  • Питание
  • Типы экскурсоводу (по желанию клиента).
Начало и место завершения
🚩 Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эдуард Ш.
Эдуард Ш.
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