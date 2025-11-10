Мои заказы

Сан-Диего

Посетите Сан-Диего и насладитесь его уникальными достопримечательностями: от полуострова Коронадо до Бальбоа парка. Уникальные виды и история ждут вас
Сан-Диего - это место, где история встречается с природой.

Полуостров Коронадо и отель «Дель Коронадо» перенесут вас в прошлое, а район Ла-Хойя удивит морскими котиками и пеликанами. Даунтаун с его набережной
и морским музеем подарит незабываемые впечатления.

В завершение прогулка по Бальбоа парку с его испанской архитектурой станет идеальным завершением дня. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть лучшие стороны Сан-Диего за один день

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные морские виды
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🐾 Встреча с морскими котиками
  • 🚢 Посещение морского музея
  • 🌳 Прогулка по Бальбоа парку
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Полуостров Коронадо
  • Отель Дель Коронадо
  • Район Ла-Хойя
  • Гора Соледад
  • Даунтаун
  • Бальбоа парк

Описание экскурсии

Откройте для себя Сан-Диего

Не упустите возможность провести один день в «лучшем городе США» — Сан-Диего! Это место подарит вам множество ярких моментов и воспоминаний.

Полуостров Коронадо

Начнем наше путешествие на полуострове Коронадо, где расположен знаменитый отель «Дель Коронадо». Этот исторический деревянный отель, построенный в 1888 году, стал знаменитым благодаря съемкам культового фильма «В джазе только девушки» в 1959 году. Говорят, даже Фрэнк Баум черпал вдохновение в его архитектуре для создания «Волшебника страны Оз».

Район Ла-Хойя

Далее нас ожидает район Ла-Хойя, который вас поразит с первого взгляда. На солнце можно увидеть морских котиков, а над ними величественно парят пеликаны. Это место словно заповедник под открытым небом, а с горы Соледад откроется невероятный 360-градусный вид на город.

Даунтаун и его достопримечательности

Следующая остановка — Даунтаун, а именно его знаменитая набережная. Здесь вы сможете увидеть:

  • Квартал газовых фонарей;
  • Скульптуру «Безоговорочная капитуляция»;
  • Морской музей с экспонатами, такими как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway.

Бальбоа парк

Завершим экскурсию в Бальбоа парке — самом большом культурном парке США. Пройдитесь по его тенистым аллеям и насладитесь удивительной испанской архитектурой, которая наполняет парк атмосферой старины и уюта.

Сан-Диего — это уникальное сочетание культуры, истории и природы. Убедитесь сами, что данный день станет незабываемым!

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

