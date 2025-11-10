Сан-Диего - это место, где история встречается с природой.Полуостров Коронадо и отель «Дель Коронадо» перенесут вас в прошлое, а район Ла-Хойя удивит морскими котиками и пеликанами. Даунтаун с его набережной

и морским музеем подарит незабываемые впечатления. В завершение прогулка по Бальбоа парку с его испанской архитектурой станет идеальным завершением дня. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть лучшие стороны Сан-Диего за один день

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Откройте для себя Сан-Диего

Не упустите возможность провести один день в «лучшем городе США» — Сан-Диего! Это место подарит вам множество ярких моментов и воспоминаний.

Полуостров Коронадо

Начнем наше путешествие на полуострове Коронадо, где расположен знаменитый отель «Дель Коронадо». Этот исторический деревянный отель, построенный в 1888 году, стал знаменитым благодаря съемкам культового фильма «В джазе только девушки» в 1959 году. Говорят, даже Фрэнк Баум черпал вдохновение в его архитектуре для создания «Волшебника страны Оз».

Район Ла-Хойя

Далее нас ожидает район Ла-Хойя, который вас поразит с первого взгляда. На солнце можно увидеть морских котиков, а над ними величественно парят пеликаны. Это место словно заповедник под открытым небом, а с горы Соледад откроется невероятный 360-градусный вид на город.

Даунтаун и его достопримечательности

Следующая остановка — Даунтаун, а именно его знаменитая набережная. Здесь вы сможете увидеть:

Квартал газовых фонарей;

Скульптуру «Безоговорочная капитуляция»;

Морской музей с экспонатами, такими как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway.

Бальбоа парк

Завершим экскурсию в Бальбоа парке — самом большом культурном парке США. Пройдитесь по его тенистым аллеям и насладитесь удивительной испанской архитектурой, которая наполняет парк атмосферой старины и уюта.

Сан-Диего — это уникальное сочетание культуры, истории и природы. Убедитесь сами, что данный день станет незабываемым!