Полуостров Коронадо и отель «Дель Коронадо» перенесут вас в прошлое, а район Ла-Хойя удивит морскими котиками и пеликанами. Даунтаун с его набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные морские виды
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🐾 Встреча с морскими котиками
- 🚢 Посещение морского музея
- 🌳 Прогулка по Бальбоа парку
Что можно увидеть
- Полуостров Коронадо
- Отель Дель Коронадо
- Район Ла-Хойя
- Гора Соледад
- Даунтаун
- Бальбоа парк
Описание экскурсии
Откройте для себя Сан-Диего
Не упустите возможность провести один день в «лучшем городе США» — Сан-Диего! Это место подарит вам множество ярких моментов и воспоминаний.
Полуостров Коронадо
Начнем наше путешествие на полуострове Коронадо, где расположен знаменитый отель «Дель Коронадо». Этот исторический деревянный отель, построенный в 1888 году, стал знаменитым благодаря съемкам культового фильма «В джазе только девушки» в 1959 году. Говорят, даже Фрэнк Баум черпал вдохновение в его архитектуре для создания «Волшебника страны Оз».
Район Ла-Хойя
Далее нас ожидает район Ла-Хойя, который вас поразит с первого взгляда. На солнце можно увидеть морских котиков, а над ними величественно парят пеликаны. Это место словно заповедник под открытым небом, а с горы Соледад откроется невероятный 360-градусный вид на город.
Даунтаун и его достопримечательности
Следующая остановка — Даунтаун, а именно его знаменитая набережная. Здесь вы сможете увидеть:
- Квартал газовых фонарей;
- Скульптуру «Безоговорочная капитуляция»;
- Морской музей с экспонатами, такими как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway.
Бальбоа парк
Завершим экскурсию в Бальбоа парке — самом большом культурном парке США. Пройдитесь по его тенистым аллеям и насладитесь удивительной испанской архитектурой, которая наполняет парк атмосферой старины и уюта.
Сан-Диего — это уникальное сочетание культуры, истории и природы. Убедитесь сами, что данный день станет незабываемым!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии