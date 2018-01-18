20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке вы увидите Даунтаун с самых разных сторон.
И поймёте, как здесь уживаются клерки из финансового центра, артисты и художники, живущие в исторической части и бездомные, обитающие в палаточных лагерях на соседних улицах.
Вас ждёт колоритный Чайна-таун, ультрасовременные и исторические здания, уютный парк, самая короткая железная дорога в мире и многое другое.
И поймёте, как здесь уживаются клерки из финансового центра, артисты и художники, живущие в исторической части и бездомные, обитающие в палаточных лагерях на соседних улицах.
Вас ждёт колоритный Чайна-таун, ультрасовременные и исторические здания, уютный парк, самая короткая железная дорога в мире и многое другое.
Описание экскурсии
- Заглянем в один из залов мэрии и поднимемся на смотровую площадку на 27 этаже, чтоб полюбоваться городом.
- Вы заглянете в небольшой Музей золотой лихорадки.
- И оцените исторические здания — места съёмок многих известных фильмов.
- Увидите один из первых кинотеатров в США и исторический рынок.
- Навестим китайское сообщество, которое обитает в колоритном Чайна-тауне.
- Пройдемся по первой улице Лос-Анджелеса и побываем в самом старом доме города — ему 200 лет.
- Отправимся к действующему вокзалу, известному как «последняя великая станция Америки».
- Пройдём между гигантских титановых пластин концертного зала Уолта Диснея, спроектированного Фрэнком Гери.
- Погуляем в новом арт-квартале и побродим у подножия небоскребов финансового центра.
- Наконец, прокатимся по самой короткой железной дороге в мире — фуникулере 1901 года.
Организационные детали
- Здание мэрии и Музей золотой лихорадки закрыты по выходным.
- Возможен трансфер для 3 человек на легковом автомобиле от вашего отеля и обратно — $50.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чайна-тауне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад и Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 533 туристов
Нас зовут Влад и Алёна. Наша профессия связана с кинематографом и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Много лет мы живём, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. В Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия и очень профессиональный гид.
Ранее мне вообще не рекомендовали посещать Downtown LA, характеризуя его как район очень бедный и грязный. Экскурсия по Downton полностью изменила мое впечатление об историческом
Ранее мне вообще не рекомендовали посещать Downtown LA, характеризуя его как район очень бедный и грязный. Экскурсия по Downton полностью изменила мое впечатление об историческом
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия отличная! Влад подсказал, где лучше припарковать авто и встретил нас на этой стоянке. Интересный рассказчик, много знает о городе и маршруте различных деталей которые до этого в путеводителях мы
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вчера отлично провели день в компании Влада и Алены в историческом центра ЛА. День очень насыщенный и интересный. Несмотря на то, что это наверное уже мой 5-й раз в ЛА,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое Владу за отличную экскурсию и прекрасный рассказ! В нашей компании было пять человек, и несмотря на разные взгляды и вкусы, всем было интересно, и вплоть до конца экскурсии,
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Заказывали у ребят экскурсию. Остались в огромном восторге! Долго сомневались, нужна ли нам экскурсия. Сначала попытались изучить Лос-Анжелес сами, объездили его весь на машине, впечатлений не осталось никаких, ничего не
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам очень понравилась экскурсия!!! это самая интересная экскурсия в США,на которой мы были!!! Влад не только знает историю города,но и сам разобрался в правилах и образе жизни американцев,что делает экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
Похожие экскурсии на «История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун»
-
20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
Собрать калейдоскоп образов города и погрузиться в его историю
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $439
$548 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $950 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
28 авг в 09:30
29 авг в 09:30
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
9 авг в 12:00
10 авг в 10:30
от $590 за всё до 3 чел.
от $514 за группу