20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун

Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
На прогулке вы увидите Даунтаун с самых разных сторон.

И поймёте, как здесь уживаются клерки из финансового центра, артисты и художники, живущие в исторической части и бездомные, обитающие в палаточных лагерях на соседних улицах.

Вас ждёт колоритный Чайна-таун, ультрасовременные и исторические здания, уютный парк, самая короткая железная дорога в мире и многое другое.
5
24 отзыва
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун

Описание экскурсии

  • Заглянем в один из залов мэрии и поднимемся на смотровую площадку на 27 этаже, чтоб полюбоваться городом.
  • Вы заглянете в небольшой Музей золотой лихорадки.
  • И оцените исторические здания — места съёмок многих известных фильмов.
  • Увидите один из первых кинотеатров в США и исторический рынок.
  • Навестим китайское сообщество, которое обитает в колоритном Чайна-тауне.
  • Пройдемся по первой улице Лос-Анджелеса и побываем в самом старом доме города — ему 200 лет.
  • Отправимся к действующему вокзалу, известному как «последняя великая станция Америки».
  • Пройдём между гигантских титановых пластин концертного зала Уолта Диснея, спроектированного Фрэнком Гери.
  • Погуляем в новом арт-квартале и побродим у подножия небоскребов финансового центра.
  • Наконец, прокатимся по самой короткой железной дороге в мире — фуникулере 1901 года.

Организационные детали

  • Здание мэрии и Музей золотой лихорадки закрыты по выходным.
  • Возможен трансфер для 3 человек на легковом автомобиле от вашего отеля и обратно — $50.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Чайна-тауне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад и Алёна
Влад и Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 533 туристов
Нас зовут Влад и Алёна. Наша профессия связана с кинематографом и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Много лет мы живём, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. В Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Прекрасная экскурсия и очень профессиональный гид.
Ранее мне вообще не рекомендовали посещать Downtown LA, характеризуя его как район очень бедный и грязный. Экскурсия по Downton полностью изменила мое впечатление об историческом
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центре города - City LA. За 6 часов мы увидели в нем столько, сколько не видят и не знают люди, которые живут в LA. Downtown действительно красочный и очень разный, с богатой историей, как ни странно.
Влад обладает почти энциклопедическими знаниями в области истории, культуры и кинематографии. Цифрами и фактами грузит очень дозированно, не только говоря что, где и когда, но и объясняя почему (редкое качество у современных гидов).
Несмотря на то, что в LA 3-й раз, считаю, что с городом познакомилась впервые.
Рекомендую эту экскурсию и гида, конечно!

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А
Экскурсия отличная! Влад подсказал, где лучше припарковать авто и встретил нас на этой стоянке. Интересный рассказчик, много знает о городе и маршруте различных деталей которые до этого в путеводителях мы
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не встречали. Влад быстро подстроился под наш темп и наши интересы (не бойтесь спрашивать и помогите гиду понять что вас больше интересует: история, культура, политика, аутентичная еда или магазины сувениров)) Да и сам маршрут проходит по не "открыточным" местам Лос Анджелеса (чего собственно и хотелеось). Сами бы точно не добрались ни до вокзала ни до мэрии ни до самой старой улицы города. . Влад не решился заходить в самый трэш-район - пощадил нас.)) Хотя думаю что для более более полного представления о гранях американской мечты - это было бы полезно. Брали экскурсию на трипстере во второй раз (первый был Стамбул, а после Лос Анджелеса был Сан Франциско) и убедились, что это правильное решение, причем надо это делать в первый день поездки. Хороший гид может дать много советов полезных в вашем путешествии. Влад именно такой. Спасибо, нам понравилось! Удачи тебе, Влад! Пришли на емель трейлер своего фильма!

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Н
Вчера отлично провели день в компании Влада и Алены в историческом центра ЛА. День очень насыщенный и интересный. Несмотря на то, что это наверное уже мой 5-й раз в ЛА,
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я до этого никогда не был в историческом центре и мне было реально интересно увидеть насколько он разнообразный и глубокий. Невероятная архитектура 30-х годов, виды с высоты птичьего полета, множество исторических мест, современное искусство, поездка на метро и многое другое. Мы были впятером с тремя детьми и мне кажется что в восторге все. Всячески рекомендую этот тур, так как иначе понять ЛА довольно трудно. Здесь же можно получить классную квинтэссенцию впечатлений и экскурс не только в историю города и всего запада Америки. Отдельно хочу отметить поход гидов - очень гибкий, неформальный и дружелюбный. Удачи вам ребята!

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А
Спасибо большое Владу за отличную экскурсию и прекрасный рассказ! В нашей компании было пять человек, и несмотря на разные взгляды и вкусы, всем было интересно, и вплоть до конца экскурсии,
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а она пешеходная и по времени занимает больше 5 часов, мы все были полностью вовлечены в процесс открытия Лос-Анжелеса с новых и ярких сторон. Без этого удивительного путешествия через разнообразные этнические, географические и даже временные границы города наше представление о ЛА, скорее всего, было бы очень однобоким и негативным. Влад прекрасный гид и знаток города, мы смело рекомендуем эту экскурсию даже самым взыскательным туристам.

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Я
Заказывали у ребят экскурсию. Остались в огромном восторге! Долго сомневались, нужна ли нам экскурсия. Сначала попытались изучить Лос-Анжелес сами, объездили его весь на машине, впечатлений не осталось никаких, ничего не
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поняли. Обратились к ребятам, и они сделали чудо - по автомобильному ЛА они провели великолепную пешеходную экскурсию, наши 5 часов пролетели абсолютно незаметно, хотелось гулять еще и еще, несмотря на жару. Даже в музей современного искусства нам удалось попасть бесплатно, потому что ребята удачно подгадали часы посещения)) После экскурсии ребята снабдили нас ценными сведениями на наше дальнейшее путешествие по Калифорнии - благодаря их советам остаток отдыха провели совершенно потрясно, никак не ожидали увидеть такую красивую Америку! Спасибо еще раз, будем рады вернуться в ЛА на новую экскурсию к ребятам:) 

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А
Нам очень понравилась экскурсия!!! это самая интересная экскурсия в США,на которой мы были!!! Влад не только знает историю города,но и сам разобрался в правилах и образе жизни американцев,что делает экскурсию
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еще более увлекательной!
Лос-Анджелес-это город романтиков,город людей,которые приехали за своей мечтой,и которые готовы идти за ней до конца,чего бы им этого ни стоило! Влад рассказал нам много удивительных историй успеха людей,приехавших в Лос-Анджелес,помимо основных мест, показал нам дома и районы,которые никогда бы не вошли в стандартную экскурсию по городу. Мы увидели город глазами основателей, местных жителей,современной молодежи и даже глазами неординарных личностей! Город не был для нас чужим! Влад, спасибо тебе огромное! Обязательно прочитаем все книги и пересмотрим фильмы,о которых сегодня упоминалось в экскурсии,чтобы еще раз вспомнить и почувствовать дух города!
Желаем тебе творческих успехов и новых интересных проектов!
Анастасия и Виктор (Москва).

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