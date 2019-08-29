20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как за 200 лет город вырос из поселения с 46 жителями до многомиллионного мегаполиса

Влад и Алена
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Влад и Алена – ваш гид
Вы увидите Downtown с самых разных его сторон и поймете, как здесь уживаются офисные клерки, работающие в финансовом центре города, артисты и художники, живущие в историческом центре Downtown Лос-Анджелеса, и бездомные, обитающие в палаточных лагерях на соседних улицах.

Вас ждет колоритный Chinatown, ультрасовременные и исторические здания, уютный парк, самая короткая железная дорога в мире и многое другое.

И все это только центр Большого Лос-Анджелеса!
От $250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Chinatown, Los Angeles
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown

Лос-Анджелес — город-мечта, где нет ничего невозможного, — каждый год привлекает десятки тысяч талантливых людей со всего мира и разрастается невероятными темпами. Сейчас город занимает площадь 12 000 кв.км. с населением более 17 млн. человек. Современный Большой Лос-Анджелес представляет собой переплетение множества небольших и абсолютно разных городов, соединившихся с течением времени в один. Именно это делает его уникальным и ни на что не похожим городом. Downtown — это самое сердце Лос-Анджелеса, место его рождения. В далеком 1781 году здесь был основан поселок, где жило всего 44 человека. На нашей прогулке мы сможем пешком пройтись по страницам истории города Ангелов и узнать, как за два столетия город вырос от 44 поселенцев до 17 миллионов.

Программа

  • Итак, мы зайдем и посмотрим, как работают люди в мэрии Лос-Анджелеса. В качестве бонуса на 27 этаже находится смотровая площадка, откуда мы увидим весь мегаполис и заглянем в зал, где каждый месяц проходят встречи мэра города с людьми. Недалеко от мэрии расположился уютный парк: здесь часто устраивают пикники, занимаются йогой или просто отдыхают, глядя на красивые фонтаны.
  • По пути нам также встретятся главный офис Полицейского Департамента и крупнейшая в Лос-Анджелесе римская католическая церковь.
  • Вы заглянете в небольшой музей Золотой Лихорадки и прогуляетесь по центральной улице Downtown, где зайдете в исторические здания, места съемок многих известных фильмов, в том числе: «Бегущий по лезвию бритвы», «Смертельное оружие», «Артист». Увидите один из первых кинотеатров в США и исторический рынок.
  • Также мы навестим китайское сообщество, которое обитает в колоритном Chinatown. Пройдемся по первой улице Лос-Анджелеса и побываем в самом старом доме города, простоявшему здесь 200 лет. Оттуда пройдем к действующему вокзалу известному как «Последняя великая станция Америки».
  • Походим между гигантских титановых пластин Walt Disney Concert Hall — новейшей концертной площадки, которая была спроектирована одним из крупнейших архитекторов современности — Френком Гери.
  • Погуляем в новом арт-квартале и потеряемся у подножия небоскребов финансового центра. Прокатимся на самой короткой железной дороге в мире — фуникулере, сохранившемся с 1901 года.

Кому подойдет эта экскурсия

Всем, любящим активный отдых и долгие прогулки.

Организационные детали

  • Здание мэрии и музей Золотой Лихорадки закрыты по выходным.
  • Возможен трансфер от вашего отеля и обратно. Трансфер осуществляется на легковом автомобиле, подходит для групп до 3-х человек и оплачивается дополнительно. Стоимость трансфера 50$.
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown
История города Ангелов: красочный Downtown

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Chinatown, Los Angeles.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад и Алена
Влад и Алена
Нас зовут Влад и Алена. Мы профессионально занимаемся кино и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Последние семь лет живем, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. За семь лет в Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах. США — одно из лучших мест на Земле, чтобы учиться и путешествовать.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Даже прочитав не мало положитеных отзывов вы будете приятно удивлены прогуливаясь по улицам Downtown с Владом. Время пролетит легко и весело, не смотря на полученный колоссальный объём информации, которую вы не найдёте ни в одном путеводителе! Яркие эмоции, координально другое представление о всем известных фактах, небольшой переворот в сознании, отличное настроение и, что тоже немаловажно, вкусная еда в этой прогулке гарантированы!
8 июля 2019
Экскурсия была замечательная! Влад увлекательно рассказывал и поведал нам ни одну тайну этого города! Очень рекомендую Влада и Алену! Не пожалеете!
1 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Просто супер! Влад - великолепный рассказчик!!! Интереснейший материал и замечательная подача!!! Большое спасибо!
Evgeny
18 апреля 2018
Этого в путеводитях нет! И сами вы туда точно не доберетесь. Так что это уникальная возможность увидеть ЛА с неизвестной стороны)

Нам с женой очень понравилось)
18 января 2018
Прекрасная экскурсия и очень профессиональный гид.
Ранее мне вообще не рекомендовали посещать Downtown LA, характеризуя его как район очень бедный и грязный. Экскурсия по Downton полностью изменила мое впечатление об историческом центре города - City LA . За 6 часов мы увидели в нем столько, сколько не видят и не знают люди, которые живут в LA. Downtown действительно красочный и очень разный, с богатой историей, как ни странно.
Влад обладает почти энциклопедическими знаниями в области истории, культуры и кинематографии. Цифрами и фактами грузит очень дозированно, не только говоря что, где и когда, но и объясняя почему (редкое качество у современных гидов).
Несмотря на то, что в LA 3-й раз, считаю, что с городом познакомилась впервые.
Рекомендую эту экскурсию и гида, конечно!
31 июля 2017
Очень рекомендую! Торопитесь, пока даунтаун окончательно не превратился в хипстерский район.
28 апреля 2017
Спасибо огромное Владу за интереснейшую прогулку, а Алене - за бесценную помощь в подготовке к нашей поездке ! С Владом за целый день мы увидели город с другой, нетуристической стороны, таким, каким никогда не увидели бы его сами. Узнали и увидели столько необычного ! Прониклись атмосферой. Получили ответы на все вопросы и кучу ценных советов. Влад - очень интересный и искренне увлеченный своим делом человек . Рекомендуем, не пожалеете !!! Очень рады знакомству !
Ulia
5 апреля 2017
Отличная экскурсия.Влад удивительно схватил и показал саму суть города Ангелов..без него мы бы не увидели да и не поняли бы этот город....очень рекомендую.,спасибо огромное. Виталий, Юлия
26 сентября 2016
Нкмного тёплых слов об экскурсии. Замечательный гид! Ведь экскурсия всегда начинается с человека, который влюблён в город и дышит им. Программа постоянно так, что бы увидеть все прелести города Los Angeles. Эта экскурсия помогает понять, что город очень разный и разный он внутри себя. Весь маршрут построен так, что бы участки экскурсии смогли уловить все тонкости того мира, в котором существует Город Ангелов. Для кого подходит эта экскурсия? Для тех, кто действительно желает познакомиться с городом, а не с его красивый центром из кино. Огромное спасибо годам за оперативность и отзывчивость.!
15 августа 2016
Экскурсия - очень интересная! Влад - классный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Мы прошли по тем местам ЛА, которые находятся в стороне от обычных туристических маршрутов и это было очень здорово, так как смогли увидеть прекрасный город с разных сторон. Время пролетело просто незаметно! Спасибо Владу за его работу! Неприменно посоветую своим друзьям!
Ещё 10 отзывов

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