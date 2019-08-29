20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лос-Анджелес — город-мечта, где нет ничего невозможного, — каждый год привлекает десятки тысяч талантливых людей со всего мира и разрастается невероятными темпами. Сейчас город занимает площадь 12 000 кв.км. с населением более 17 млн. человек. Современный Большой Лос-Анджелес представляет собой переплетение множества небольших и абсолютно разных городов, соединившихся с течением времени в один. Именно это делает его уникальным и ни на что не похожим городом. Downtown — это самое сердце Лос-Анджелеса, место его рождения. В далеком 1781 году здесь был основан поселок, где жило всего 44 человека. На нашей прогулке мы сможем пешком пройтись по страницам истории города Ангелов и узнать, как за два столетия город вырос от 44 поселенцев до 17 миллионов.
Всем, любящим активный отдых и долгие прогулки.