20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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не встречали. Влад быстро подстроился под наш темп и наши интересы (не бойтесь спрашивать и помогите гиду понять что вас больше интересует: история, культура, политика, аутентичная еда или магазины сувениров)) Да и сам маршрут проходит по не "открыточным" местам Лос Анджелеса (чего собственно и хотелеось). Сами бы точно не добрались ни до вокзала ни до мэрии ни до самой старой улицы города. . Влад не решился заходить в самый трэш-район - пощадил нас.)) Хотя думаю что для более более полного представления о гранях американской мечты - это было бы полезно. Брали экскурсию на трипстере во второй раз (первый был Стамбул, а после Лос Анджелеса был Сан Франциско) и убедились, что это правильное решение, причем надо это делать в первый день поездки. Хороший гид может дать много советов полезных в вашем путешествии. Влад именно такой. Спасибо, нам понравилось! Удачи тебе, Влад! Пришли на емель трейлер своего фильма!