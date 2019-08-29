20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасная экскурсия и очень профессиональный гид.

Ранее мне вообще не рекомендовали посещать Downtown LA, характеризуя его как район очень бедный и грязный. Экскурсия по Downton полностью изменила мое впечатление об историческом центре города - City LA . За 6 часов мы увидели в нем столько, сколько не видят и не знают люди, которые живут в LA. Downtown действительно красочный и очень разный, с богатой историей, как ни странно.

Влад обладает почти энциклопедическими знаниями в области истории, культуры и кинематографии. Цифрами и фактами грузит очень дозированно, не только говоря что, где и когда, но и объясняя почему (редкое качество у современных гидов).

Несмотря на то, что в LA 3-й раз, считаю, что с городом познакомилась впервые.

Рекомендую эту экскурсию и гида, конечно!