Ровесники Рима, они застали зарождение Античности. Высотой до 85 метров, они приблизились к Вавилонской башне. А ширины стволов хватало, чтобы обустроить жилище для людей. Всё это о деревянных «титанах» планеты. Секвойях гигантских. Сейчас они растут лишь в заповедных рощах Калифорнии, в горах Сьерра-Невада. Это один из наших любимых национальных парков в США, и мы будем рады познакомить вас с ним!

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Калифорнии

Поездка до парка займёт примерно пять часов в одну сторону. Дорога частично пройдёт по сельской местности — вы увидите бескрайние калифорнийские фермы и узнаете, как в Калифорнии выращивают лимоны, мандарины, клубнику, миндаль и оливки. Попутно вы познакомитесь с историей штата и сможете задать любые вопросы.

Сказочный мир секвой

Мы проедем парк насквозь, погуляем по нескольким рощам с гигантскими секвойями и подышим чистейшим воздухом. Пройдём внутри упавшего ствола, который когда-то служил домом целой семье колонистов Дикого Запада. Мы покажем вам две самые большие секвойи: Генерал Грант (81.5 метров) и Генерал Шерман (85 метров). Расскажем о причинах феноменальных размеров и возраста этих деревьев и их особенностях. Кроме того, в парке вы увидите красивейший луг и вечером подниметесь на вершину гранитной скалы Моро, откуда открывается бесподобный вид на весь парк.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер с бензином, вход в парк и сопровождение гида. Дополнительно оплачивается питание.

Транспорт и время

Поездка в национальный парк из Лос-Анджелеса занимает около пяти часов в одну сторону. Точное время в пути зависит от расположения вашего отеля и траффика.

Утром мы заберём вас около места вашего проживания, а вечером доставим обратно

Путешествие проходит на минивэне Ford C-Max Energi с большой панорамной крышей. В салоне достаточно места над головой, автомобиль будет комфортен для 3 пассажиров.

Питание

Выбор питания в парке и рядом с ним достаточно ограничен. Парк находится в горах, вдали от крупных населенных пунктов. Поесть на территории можно только в одном кафе, куда мы сразу заедем (то есть часов через пять после выезда из Лос-Анжелеса).

На обратном пути можем остановиться на ужин (в 19:00-20:00)

Пожалуйста, уточняйте вопросы питания заранее

Прочие детали