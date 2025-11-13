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Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам

Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Ровесники Рима — они застали зарождение Античности. Своей высотой они приблизились к Вавилонской башне. А ширины их стволов хватало, чтобы обустроить жилище для людей. Всё это о деревянных титанах планеты — гигантских секвойях.

Сейчас они растут лишь в заповедных рощах Калифорнии в горах Сьерра-Невада — и мы с радостью отвезём вас туда!
5
9 отзывов
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам

Описание экскурсии

Живописный путь

Дорога частично пройдёт по сельской местности — вы увидите бескрайние калифорнийские фермы и узнаете, как здесь выращивают лимоны, мандарины, клубнику, миндаль и оливки. А ещё мы расскажем об истории штата!

Сказочный мир секвой

  • Мы проедем парк насквозь, погуляем по нескольким рощам с гигантскими секвойями и подышим чистейшим воздухом
  • Пройдём внутри упавшего ствола, который когда-то служил домом целой семье колонистов Дикого Запада
  • Осмотрим две самые большие секвойи: Генерал Грант (81.5 м) и Генерал Шерман (85 м)
  • Поговорим о причинах феноменальных размеров и возраста этих деревьев и их особенностях
  • А ещё вы увидите красивейший луг и подниметесь на вершину гранитной скалы Моро, откуда открывается вид на весь парк

Организационные детали

  • Путешествие проходит на минивэне Ford C-Max Energi с большой панорамной крышей
  • Время в пути в одну сторону — около 5 часов, общая продолжительность поездки — 15–17 часов
  • В стоимость включён вход в парк, питание оплачивается вами дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад и Алёна
Влад и Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 533 туристов
Нас зовут Влад и Алёна. Наша профессия связана с кинематографом и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Много лет мы живём, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. В Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ирина
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Нас как путешественников уже не удивить ничем казалось, но этот парк превзошел все ожидания ❤️. Дорога от LA прошла незаметна в легком разговоре, все места Влад знает, точки для фото тоже знает, контент получился шикарный как и сама экскурсия.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Классное место, место силы и восторга 🔥.
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Оксана
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем, кто любит удивляться и узнавать что-то необыкновенное, доселе невиданное. Особенно рекомендую совершить это путешествие в компании Влада, нашего экскурсовода и проводника, он большой эрудит и умеет интересно рассказать и ответить на все вопросы. Мы с супругом остались очень довольны. Благодарим за этот волшебный опыт.
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,+1
Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем,
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Даниил
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.

Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает
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незаметно! Он расскажет вам не только о самом парке, но и об опыте жизни в ЛА и работе в кино, а также об истории США и самой Калифорнии

Парк «Секвойя» – удивительная природная достопримечательность с уникальными растениями, произрастающими только в Калифорнии на склоне Сьерра-Невада. Впечатления от просмотра вживую очень захватывающие

Также в парке совершенно свободно гуляют некрупные олени, которые совершенно не боятся людей - к ним можно подойти на расстояние в пару метров

Гора Моро – вишенка на торте экскурсии, открывающая поразительные виды на просторы национального парка

Рекомендуем всем!

Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.+1
Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
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Т
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги, и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит
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невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес.

По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе.

В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре!

Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму".

Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке.

Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи.

В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов.

На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему.

Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
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Алена
Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.

Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите
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и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни!

Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной.

Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой.

Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале.
Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте.

P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.
Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.
Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.
Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.
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П
Влад - настоящий кладезь информации об истории, жизни, культуре США! Очень основательно подходит к рассказу, постепенно переходя от событий прошлого к настоящему. Одна из самых лучших экскурсий в жизни. Сам парк безумной красоты, а секвойи настоящее чудо света, ради которого можно приехать в Калифорнию за тысячи километров из далеких стран. Однозначно рекомендую, не пожалеете ни цента!
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