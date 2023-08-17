Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
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даты
Описание
Что вас ожидает
Путешествие по Калифорнии
Поездка до парка займёт примерно пять часов в одну сторону. Дорога частично пройдёт по сельской местности — вы увидите бескрайние калифорнийские фермы и узнаете, как в Калифорнии выращивают лимоны, мандарины, клубнику, миндаль и оливки. Попутно вы познакомитесь с историей штата и сможете задать любые вопросы.
Сказочный мир секвой
Мы проедем парк насквозь, погуляем по нескольким рощам с гигантскими секвойями и подышим чистейшим воздухом. Пройдём внутри упавшего ствола, который когда-то служил домом целой семье колонистов Дикого Запада. Мы покажем вам две самые большие секвойи: Генерал Грант (81.5 метров) и Генерал Шерман (85 метров). Расскажем о причинах феноменальных размеров и возраста этих деревьев и их особенностях. Кроме того, в парке вы увидите красивейший луг и вечером подниметесь на вершину гранитной скалы Моро, откуда открывается бесподобный вид на весь парк.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер с бензином, вход в парк и сопровождение гида. Дополнительно оплачивается питание.
Транспорт и время
- Поездка в национальный парк из Лос-Анджелеса занимает около пяти часов в одну сторону. Точное время в пути зависит от расположения вашего отеля и траффика.
- Утром мы заберём вас около места вашего проживания, а вечером доставим обратно
- Путешествие проходит на минивэне Ford C-Max Energi с большой панорамной крышей. В салоне достаточно места над головой, автомобиль будет комфортен для 3 пассажиров.
Питание
- Выбор питания в парке и рядом с ним достаточно ограничен. Парк находится в горах, вдали от крупных населенных пунктов. Поесть на территории можно только в одном кафе, куда мы сразу заедем (то есть часов через пять после выезда из Лос-Анжелеса).
- На обратном пути можем остановиться на ужин (в 19:00-20:00)
- Пожалуйста, уточняйте вопросы питания заранее
Прочие детали
- Экскурсия займёт 15-17 часов, поэтому мы советуем выспаться и плотно позавтракать
- Также необходима удобная обувь и одежда
- Большая часть маршрута не требует специальной физической подготовки, но в конце мы в спокойном темпе поднимаемся по ступеням на вершину горы Моро, что эквивалентно подъёму на 15-20 этаж пешком. По вашему желанию можем исключить эту часть.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.