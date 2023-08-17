Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам

Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни

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Ровесники Рима, они застали зарождение Античности. Высотой до 85 метров, они приблизились к Вавилонской башне. А ширины стволов хватало, чтобы обустроить жилище для людей. Всё это о деревянных «титанах» планеты. Секвойях гигантских. Сейчас они растут лишь в заповедных рощах Калифорнии, в горах Сьерра-Невада. Это один из наших любимых национальных парков в США, и мы будем рады познакомить вас с ним!
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Калифорнии

Поездка до парка займёт примерно пять часов в одну сторону. Дорога частично пройдёт по сельской местности — вы увидите бескрайние калифорнийские фермы и узнаете, как в Калифорнии выращивают лимоны, мандарины, клубнику, миндаль и оливки. Попутно вы познакомитесь с историей штата и сможете задать любые вопросы.

Сказочный мир секвой

Мы проедем парк насквозь, погуляем по нескольким рощам с гигантскими секвойями и подышим чистейшим воздухом. Пройдём внутри упавшего ствола, который когда-то служил домом целой семье колонистов Дикого Запада. Мы покажем вам две самые большие секвойи: Генерал Грант (81.5 метров) и Генерал Шерман (85 метров). Расскажем о причинах феноменальных размеров и возраста этих деревьев и их особенностях. Кроме того, в парке вы увидите красивейший луг и вечером подниметесь на вершину гранитной скалы Моро, откуда открывается бесподобный вид на весь парк.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер с бензином, вход в парк и сопровождение гида. Дополнительно оплачивается питание.

Транспорт и время

  • Поездка в национальный парк из Лос-Анджелеса занимает около пяти часов в одну сторону. Точное время в пути зависит от расположения вашего отеля и траффика.
  • Утром мы заберём вас около места вашего проживания, а вечером доставим обратно
  • Путешествие проходит на минивэне Ford C-Max Energi с большой панорамной крышей. В салоне достаточно места над головой, автомобиль будет комфортен для 3 пассажиров.

Питание

  • Выбор питания в парке и рядом с ним достаточно ограничен. Парк находится в горах, вдали от крупных населенных пунктов. Поесть на территории можно только в одном кафе, куда мы сразу заедем (то есть часов через пять после выезда из Лос-Анжелеса).
  • На обратном пути можем остановиться на ужин (в 19:00-20:00)
  • Пожалуйста, уточняйте вопросы питания заранее

Прочие детали

  • Экскурсия займёт 15-17 часов, поэтому мы советуем выспаться и плотно позавтракать
  • Также необходима удобная обувь и одежда
  • Большая часть маршрута не требует специальной физической подготовки, но в конце мы в спокойном темпе поднимаемся по ступеням на вершину горы Моро, что эквивалентно подъёму на 15-20 этаж пешком. По вашему желанию можем исключить эту часть.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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