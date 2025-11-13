Ровесники Рима — они застали зарождение Античности. Своей высотой они приблизились к Вавилонской башне. А ширины их стволов хватало, чтобы обустроить жилище для людей. Всё это о деревянных титанах планеты — гигантских секвойях.
Сейчас они растут лишь в заповедных рощах Калифорнии в горах Сьерра-Невада — и мы с радостью отвезём вас туда!
Сейчас они растут лишь в заповедных рощах Калифорнии в горах Сьерра-Невада — и мы с радостью отвезём вас туда!
Описание экскурсии
Живописный путь
Дорога частично пройдёт по сельской местности — вы увидите бескрайние калифорнийские фермы и узнаете, как здесь выращивают лимоны, мандарины, клубнику, миндаль и оливки. А ещё мы расскажем об истории штата!
Сказочный мир секвой
- Мы проедем парк насквозь, погуляем по нескольким рощам с гигантскими секвойями и подышим чистейшим воздухом
- Пройдём внутри упавшего ствола, который когда-то служил домом целой семье колонистов Дикого Запада
- Осмотрим две самые большие секвойи: Генерал Грант (81.5 м) и Генерал Шерман (85 м)
- Поговорим о причинах феноменальных размеров и возраста этих деревьев и их особенностях
- А ещё вы увидите красивейший луг и подниметесь на вершину гранитной скалы Моро, откуда открывается вид на весь парк
Организационные детали
- Путешествие проходит на минивэне Ford C-Max Energi с большой панорамной крышей
- Время в пути в одну сторону — около 5 часов, общая продолжительность поездки — 15–17 часов
- В стоимость включён вход в парк, питание оплачивается вами дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад и Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 533 туристов
Нас зовут Влад и Алёна. Наша профессия связана с кинематографом и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Много лет мы живём, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. В Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классное место, место силы и восторга 🔥.
Нас как путешественников уже не удивить ничем казалось, но этот парк превзошел все ожидания ❤️. Дорога от LA прошла незаметна в легком разговоре, все места Влад знает, точки для фото тоже знает, контент получился шикарный как и сама экскурсия.
Нас как путешественников уже не удивить ничем казалось, но этот парк превзошел все ожидания ❤️. Дорога от LA прошла незаметна в легком разговоре, все места Влад знает, точки для фото тоже знает, контент получился шикарный как и сама экскурсия.
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Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем, кто любит удивляться и узнавать что-то необыкновенное, доселе невиданное. Особенно рекомендую совершить это путешествие в компании Влада, нашего экскурсовода и проводника, он большой эрудит и умеет интересно рассказать и ответить на все вопросы. Мы с супругом остались очень довольны. Благодарим за этот волшебный опыт.
+1
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Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает
Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает
+1
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Т
Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги, и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит
Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги, и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит
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Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО.
Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите
Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите
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П
Влад - настоящий кладезь информации об истории, жизни, культуре США! Очень основательно подходит к рассказу, постепенно переходя от событий прошлого к настоящему. Одна из самых лучших экскурсий в жизни. Сам парк безумной красоты, а секвойи настоящее чудо света, ради которого можно приехать в Калифорнию за тысячи километров из далеких стран. Однозначно рекомендую, не пожалеете ни цента!
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