Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Бульвар Сансет (Sunset Blvd), протяжённость которого около 36 километров, является одной из главных улиц Лос-Анджелеса, но в данной авторской экскурсии 🧭, мы с Вами рассмотрим лишь его участок протяжённостью чуть более двух с половиной километров. Он носит гордое и известное имя — Сансет Стрип (Sunset Strip), любимое место звезд без макияжа и самая оживленная часть бульвара Сансет.