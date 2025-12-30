Вас ждёт насыщенное путешествие из Лос-Анджелеса: вы побываете в элегантной Санта-Барбаре, где смешались испанские традиции и калифорнийский шарм. Откроете для себя уютный Солванг — настоящую маленькую Данию с европейской атмосферой. А затем отправитесь в долину Санта-Инес, чтобы насладиться красотой виноградников и продегустировать знаменитые местные вина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Санта-Барбара

Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда — самое красивое административное сооружение в США. Насладитесь панорамами с обзорной площадки и переместитесь на туристическую Стейт-стрит и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.

Солванг

Город с населением всего в 5 000 человек основали в 1911 году датчане — и до сих пор здесь всё напоминает об европейской стране. Вы увидите кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, прогуляетесь по узким улочкам и почувствуете настоящий дух Дании!

Долина Санта-Инес

Поднимемся в горы — в солнечную долину, где находится более сорока виноградников. Мы отвезём вас на лучшие из них, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.

Организационные детали