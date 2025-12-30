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Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса

Побывать на американской Ривьере, отыскать кусочек Дании и оценить калифорнийские вина
Вас ждёт насыщенное путешествие из Лос-Анджелеса: вы побываете в элегантной Санта-Барбаре, где смешались испанские традиции и калифорнийский шарм. Откроете для себя уютный Солванг — настоящую маленькую Данию с европейской атмосферой.

А затем отправитесь в долину Санта-Инес, чтобы насладиться красотой виноградников и продегустировать знаменитые местные вина.
5
2 отзыва
Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса
Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса
Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса

Описание экскурсии

Санта-Барбара

Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда — самое красивое административное сооружение в США. Насладитесь панорамами с обзорной площадки и переместитесь на туристическую Стейт-стрит и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.

Солванг

Город с населением всего в 5 000 человек основали в 1911 году датчане — и до сих пор здесь всё напоминает об европейской стране. Вы увидите кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, прогуляетесь по узким улочкам и почувствуете настоящий дух Дании!

Долина Санта-Инес

Поднимемся в горы — в солнечную долину, где находится более сорока виноградников. Мы отвезём вас на лучшие из них, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
  • Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade — $1260
  • Дополнительно оплачиваются дегустации и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов 10 минут
Провели экскурсии для 146 туристов
Я — русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Работаю в сфере туризма много лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали
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более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales. В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках. Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
Очень понравился весь процесс организации и исполнения, с удовольствием будем рекомендовать знакомым!
Очень понравился весь процесс организации и исполнения, с удовольствием будем рекомендовать знакомым!
Очень понравился весь процесс организации и исполнения, с удовольствием будем рекомендовать знакомым!
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Olga
Прекрасная экскурсия!!! Спасибо большое!!
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