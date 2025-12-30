Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса
Побывать на американской Ривьере, отыскать кусочек Дании и оценить калифорнийские вина
Вас ждёт насыщенное путешествие из Лос-Анджелеса: вы побываете в элегантной Санта-Барбаре, где смешались испанские традиции и калифорнийский шарм. Откроете для себя уютный Солванг — настоящую маленькую Данию с европейской атмосферой.
А затем отправитесь в долину Санта-Инес, чтобы насладиться красотой виноградников и продегустировать знаменитые местные вина.
Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда — самое красивое административное сооружение в США. Насладитесь панорамами с обзорной площадки и переместитесь на туристическую Стейт-стрит и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.
Солванг
Город с населением всего в 5 000 человек основали в 1911 году датчане — и до сих пор здесь всё напоминает об европейской стране. Вы увидите кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, прогуляетесь по узким улочкам и почувствуете настоящий дух Дании!
Долина Санта-Инес
Поднимемся в горы — в солнечную долину, где находится более сорока виноградников. Мы отвезём вас на лучшие из них, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade — $1260
Дополнительно оплачиваются дегустации и обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов 10 минут
Провели экскурсии для 146 туристов
Я — русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Работаю в сфере туризма много лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали читать дальшеуменьшить
более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales.
В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках.
Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Очень понравился весь процесс организации и исполнения, с удовольствием будем рекомендовать знакомым!
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Olga
Прекрасная экскурсия!!! Спасибо большое!!
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