Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес

Побывать в американской Ривьере, отыскать кусочек Дании в США и оценить калифорнийские вина

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Эта экскурсия — одна из наших любимых. Несмотря на продолжительность, она ничуть не утомительна благодаря разнообразию программы.

Вы познакомитесь с историей двух прекрасных городов на западном побережье, и наследием, оставленным их европейскими основателями. Посетите популярные места и смотровые площадки. А в завершение мы отвезём вас на лучшие винодельни в долине Санта-Инес.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
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Описание

Что вас ожидает

Санта-Барбара

По аналогии с европейским Лазурным берегом Санта-Барбару часто называют калифорнийской Ривьерой. Экскурсию по этому красивейшему городу мы начнём с исторического центра. Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда, признанное самым красивым административным сооружением в США. Насладившись панорамами с обзорной площадки, вы переместитесь на туристическую улочку Стейт и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.

Солванг

Этот город с населением всего в пять тысяч человек основали в 1911 году датчане, прибывшие в эти края в поисках более мягкого климата. С тех самых пор Солванг является настоящей датской деревушкой, здесь все напоминает об этой европейской стране: кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, архитектура. Вы прогуляетесь по узким улочкам Солванга и почувствуете настоящий дух Дании!

Долина Санта-Инес

Поднявшись в горы, мы попадём в солнечную долину Санта-Инес, где находится более сорока виноградников. Мы вас отвезём на лучшие, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Долина Санта-Инес — Лос-Анджелес
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
  • Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость составит $1260.
  • Дополнительные расходы: дегустации и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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