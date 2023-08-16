Побывать в американской Ривьере, отыскать кусочек Дании в США и оценить калифорнийские вина
Вы познакомитесь с историей двух прекрасных городов на западном побережье, и наследием, оставленным их европейскими основателями. Посетите популярные места и смотровые площадки. А в завершение мы отвезём вас на лучшие винодельни в долине Санта-Инес.
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Описание
Что вас ожидает
Санта-Барбара
По аналогии с европейским Лазурным берегом Санта-Барбару часто называют калифорнийской Ривьерой. Экскурсию по этому красивейшему городу мы начнём с исторического центра. Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда, признанное самым красивым административным сооружением в США. Насладившись панорамами с обзорной площадки, вы переместитесь на туристическую улочку Стейт и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.
Солванг
Этот город с населением всего в пять тысяч человек основали в 1911 году датчане, прибывшие в эти края в поисках более мягкого климата. С тех самых пор Солванг является настоящей датской деревушкой, здесь все напоминает об этой европейской стране: кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, архитектура. Вы прогуляетесь по узким улочкам Солванга и почувствуете настоящий дух Дании!
Долина Санта-Инес
Поднявшись в горы, мы попадём в солнечную долину Санта-Инес, где находится более сорока виноградников. Мы вас отвезём на лучшие, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Долина Санта-Инес — Лос-Анджелес
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
- Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость составит $1260.
- Дополнительные расходы: дегустации и обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.