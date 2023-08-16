Эта экскурсия — одна из наших любимых. Несмотря на продолжительность, она ничуть не утомительна благодаря разнообразию программы. Вы познакомитесь с историей двух прекрасных городов на западном побережье, и наследием, оставленным их европейскими основателями. Посетите популярные места и смотровые площадки. А в завершение мы отвезём вас на лучшие винодельни в долине Санта-Инес.

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Описание

Что вас ожидает

Санта-Барбара

По аналогии с европейским Лазурным берегом Санта-Барбару часто называют калифорнийской Ривьерой. Экскурсию по этому красивейшему городу мы начнём с исторического центра. Вы увидите место, где находится испано-францисканская миссия 1812 года, и старейшее здание городского суда, признанное самым красивым административным сооружением в США. Насладившись панорамами с обзорной площадки, вы переместитесь на туристическую улочку Стейт и пристань Стернс, построенную ещё в позапрошлом столетии.

Солванг

Этот город с населением всего в пять тысяч человек основали в 1911 году датчане, прибывшие в эти края в поисках более мягкого климата. С тех самых пор Солванг является настоящей датской деревушкой, здесь все напоминает об этой европейской стране: кондитерские, ресторанчики, магазины с сувенирами и национальной одеждой, архитектура. Вы прогуляетесь по узким улочкам Солванга и почувствуете настоящий дух Дании!

Долина Санта-Инес

Поднявшись в горы, мы попадём в солнечную долину Санта-Инес, где находится более сорока виноградников. Мы вас отвезём на лучшие, где вы продегустируете несколько сортов прекрасных калифорнийских вин.

Организационные детали