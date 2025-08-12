Отправляемся в путешествие по самым модным уголкам Лос-Анджелеса — от потайных винтажных speakeasy-магазинов до легендарного шика Rodeo Drive.
Я — ваш персональный стилист и шопинг-гид: помогу собрать актуальные образы без лишних трат и поделюсь секретами, которые знают только местные.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Перед нашей встречей я задам вам пару вопросов, чтобы составить идеальный шопинг-маршрут под ваши стиль и бюджет. А дальше — самое интересное:
- Luxury-шопинг в культовых локациях Лос-Анджелеса: от бутиков на Rodeo Drive и Melrose до Chanel, Gucci, Prada, Versace и Louis Vuitton
- Smart-шопинг — люксовые секонд-хенды с идеальными находками: Balenciaga, Fendi, D&G за $100–300
- Аутлет-программа для тех, кто любит выгодные покупки: Michael Kors, DKNY, Adidas, Tommy Hilfiger, Crocs и другие бренды по $10–50
- Коллекционный винтаж — раритеты вроде Chanel и сумок Hermes Birkin с историей от $1000
После шопинга я расскажу, куда сходить в LA, помогу с бронированием билетов на мероприятия и подскажу, как ещё красиво отдохнуть в этом чудесном городе.
Организационные детали
Покупки — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
В течение 4 лет я работала в отделе моды журнала Marie Claire, где отвечала за образы для съёмок, собирала звёзд на мероприятия, разбирала и обновляла личные гардеробы. Долгое время жилаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
12 авг 2025
Если вы когда-нибудь мечтали попасть в тайные места Лос-Анджелеса, куда обычный турист просто так не зайдёт, — вам точно к Алёне!
Она не просто гид, а настоящий стилист, исследователь моды и
Олеся
9 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Алене за невероятную шоппинг-экскурсию по Лос-Анджелесу!
Это был не просто поход по магазинам, а настоящее приключение со стилистом, который точно угадывает с размером с первого взгляда —
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
