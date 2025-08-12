Отправляемся в путешествие по самым модным уголкам Лос-Анджелеса — от потайных винтажных speakeasy-магазинов до легендарного шика Rodeo Drive. Я — ваш персональный стилист и шопинг-гид: помогу собрать актуальные образы без лишних трат и поделюсь секретами, которые знают только местные.

Описание экскурсии

Перед нашей встречей я задам вам пару вопросов, чтобы составить идеальный шопинг-маршрут под ваши стиль и бюджет. А дальше — самое интересное:

Luxury-шопинг в культовых локациях Лос-Анджелеса: от бутиков на Rodeo Drive и Melrose до Chanel, Gucci, Prada, Versace и Louis Vuitton

в культовых локациях Лос-Анджелеса: от бутиков на Rodeo Drive и Melrose до Chanel, Gucci, Prada, Versace и Louis Vuitton Smart-шопинг — люксовые секонд-хенды с идеальными находками: Balenciaga, Fendi, D&G за $100–300

— люксовые секонд-хенды с идеальными находками: Balenciaga, Fendi, D&G за $100–300 Аутлет-программа для тех, кто любит выгодные покупки: Michael Kors, DKNY, Adidas, Tommy Hilfiger, Crocs и другие бренды по $10–50

для тех, кто любит выгодные покупки: Michael Kors, DKNY, Adidas, Tommy Hilfiger, Crocs и другие бренды по $10–50 Коллекционный винтаж — раритеты вроде Chanel и сумок Hermes Birkin с историей от $1000

После шопинга я расскажу, куда сходить в LA, помогу с бронированием билетов на мероприятия и подскажу, как ещё красиво отдохнуть в этом чудесном городе.

Организационные детали

Покупки — по желанию.