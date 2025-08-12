Мои заказы

Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение

Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Отправляемся в путешествие по самым модным уголкам Лос-Анджелеса — от потайных винтажных speakeasy-магазинов до легендарного шика Rodeo Drive.

Я — ваш персональный стилист и шопинг-гид: помогу собрать актуальные образы без лишних трат и поделюсь секретами, которые знают только местные.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Перед нашей встречей я задам вам пару вопросов, чтобы составить идеальный шопинг-маршрут под ваши стиль и бюджет. А дальше — самое интересное:

  • Luxury-шопинг в культовых локациях Лос-Анджелеса: от бутиков на Rodeo Drive и Melrose до Chanel, Gucci, Prada, Versace и Louis Vuitton
  • Smart-шопинг — люксовые секонд-хенды с идеальными находками: Balenciaga, Fendi, D&G за $100–300
  • Аутлет-программа для тех, кто любит выгодные покупки: Michael Kors, DKNY, Adidas, Tommy Hilfiger, Crocs и другие бренды по $10–50
  • Коллекционный винтаж — раритеты вроде Chanel и сумок Hermes Birkin с историей от $1000

После шопинга я расскажу, куда сходить в LA, помогу с бронированием билетов на мероприятия и подскажу, как ещё красиво отдохнуть в этом чудесном городе.

Организационные детали

Покупки — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Лос-Анджелесе
В течение 4 лет я работала в отделе моды журнала Marie Claire, где отвечала за образы для съёмок, собирала звёзд на мероприятия, разбирала и обновляла личные гардеробы. Долгое время жила
и работала в Париже, много раз выезжала на Миланскую неделю моды. Я работаю с разноплановыми клиентами, разными запросами на образы, типами фигур и бюджетом на шопинг. Услышу ваши мнения и желания, предложу то, что действительно будет вам идти. Но вы также можете самостоятельно решить подбирать вещи без моей помощи как стилиста. Работаю как с мужчинами, так и женщинами.

Отзывы и рейтинг

Алена
Алена
12 авг 2025
Если вы когда-нибудь мечтали попасть в тайные места Лос-Анджелеса, куда обычный турист просто так не зайдёт, — вам точно к Алёне!
Она не просто гид, а настоящий стилист, исследователь моды и
человек с безупречным вкусом.

Во время нашей экскурсии мы побывали в бутиках, где хранятся уникальные коллекционные вещи, включая подлинные наряды, принадлежавшие Джейн Биркин. Алёна мгновенно подбирает гардероб под вашу фигуру и стиль, помогает определиться с размером буквально за секунды, а иногда полностью меняет ваше представление о собственном образе.

И самое удивительное — цены! Таких выгодных находок вы не встретите без её помощи. Эти места спрятаны от посторонних глаз, и без Алёны туда просто не попасть.

Помимо модной части, Алёна помогла нам с бронированием билетов в театры и музеи, а ещё дала потрясающий список мест, которые стоит посетить в Лос-Анджелесе. Она невероятно милая, внимательная и искренняя — с ней чувствуешь себя так, будто гуляешь по городу с давней подругой.

💖 Эта экскурсия — не просто шопинг, это настоящий подарок для души и стиля. Спасибо, Алёна, за вдохновение, эмоции и новые открытия!

Олеся
Олеся
9 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Алене за невероятную шоппинг-экскурсию по Лос-Анджелесу!
Это был не просто поход по магазинам, а настоящее приключение со стилистом, который точно угадывает с размером с первого взгляда —
ни одной промашки! 🙌

Каждый магазин, каждая остановка — по делу, без лишнего хаоса, всё чётко по моему стилю и запросу. Очень порадовало, что нам уделили времени даже больше, чем планировалось, и вся прогулка прошла в невероятно позитивной, лёгкой и дружеской атмосфере.

Если вы хотите не просто обновить гардероб, а получить удовольствие от процесса, почувствовать себя уверенно и красиво — это именно тот человек, к кому стоит обратиться. Рекомендую от всего сердца!

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

