Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса

Пройти по расслабленному Redondo Beach и сохранить на память свою калифорнийскую историю
Лёгкий океанский бриз играет в волосах, солнце медленно опускается к горизонту, а вокруг — бескрайний океан, белоснежные яхты и стройные пальмы.

Мы отправимся в самые атмосферные уголки Redondo Beach и сделаем серию фотографий, словно из разных мест Южной Калифорнии. Я помогу с позированием и сохраню вашу историю на профессиональных снимках.
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса

Описание фото-прогулки

«Бесконечный пирс» — прогуляемся по знаменитому Redondo Beach Pier, который более ста лет переживает штормы, пожары и реконструкции, но неизменно сохраняет связь с океаном.

Тихая гавань — сделаем кадры среди белоснежных яхт, мачт и отражений в спокойной воде.

Пальмы и пляжные дорожки — снимем лёгкую серию в атмосфере калифорнийского курорта.

Золотистый пляж — океанские волны, мягкий песок и открытый горизонт станут фоном для живых, естественных фотографий.

Закат над Тихим океаном — поймаем тот волшебный момент, когда вода и небо окрашиваются в золотые, розовые и оранжевые оттенки.

В отличие от популярных туристических мест Лос-Анджелеса, здесь нет очередей за красивым кадром. Мы будем гулять, общаться и ловить естественные эмоции, а если потребуется, я помогу вам с позированием.

Организационные детали

  • Я снимаю на полнокадровую камеру Nikon D610 с объективами Nikon 24–70 и Nikkor 50; при необходимости использую вспышку Godox
  • В течение 7 дней вы получите 30 обработанных фотографий по ссылке на персональную онлайн-галерею
  • Продление фотосессии — $200 за каждый дополнительный час
  • Дополнительная фотография в обработке сверх включённых 30 кадров — $10
  • Стоимость рассчитана на 1–2 человек. За каждого следующего участника доплата составляет $100

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Redondo Beach
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Я фотограф из Лос-Анджелеса. Занимаюсь фотографией с 2021 года, и за это время моя любовь к этой профессии только укрепилась. Для меня фотография — это способ запечатлеть уникальные моменты, передать эмоции
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и помочь людям увидеть себя с лучшей стороны. В работе я уделяю большое внимание деталям, свету и атмосфере, чтобы каждая съёмка была не просто сессией, а настоящим опытом. Я провожу фотосессии как на природе, так и в городской среде, и всегда стараюсь сделать процесс съёмки лёгким и комфортным. Если вы захотите сохранить яркие моменты путешествия в красивых фотографиях, я с радостью помогу вам!

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