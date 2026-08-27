Лёгкий океанский бриз играет в волосах, солнце медленно опускается к горизонту, а вокруг — бескрайний океан, белоснежные яхты и стройные пальмы. Мы отправимся в самые атмосферные уголки Redondo Beach и сделаем серию фотографий, словно из разных мест Южной Калифорнии. Я помогу с позированием и сохраню вашу историю на профессиональных снимках.

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Описание фото-прогулки

«Бесконечный пирс» — прогуляемся по знаменитому Redondo Beach Pier, который более ста лет переживает штормы, пожары и реконструкции, но неизменно сохраняет связь с океаном.

Тихая гавань — сделаем кадры среди белоснежных яхт, мачт и отражений в спокойной воде.

Пальмы и пляжные дорожки — снимем лёгкую серию в атмосфере калифорнийского курорта.

Золотистый пляж — океанские волны, мягкий песок и открытый горизонт станут фоном для живых, естественных фотографий.

Закат над Тихим океаном — поймаем тот волшебный момент, когда вода и небо окрашиваются в золотые, розовые и оранжевые оттенки.

В отличие от популярных туристических мест Лос-Анджелеса, здесь нет очередей за красивым кадром. Мы будем гулять, общаться и ловить естественные эмоции, а если потребуется, я помогу вам с позированием.

Организационные детали