Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Долина Смерти — есть в этом названии, что-то страшное и манящее.

Ещё лишь, немногим более 180 лет назад, эту местность смогли пересечь первые европейцы, в своём походе с востока на запад североамериканского континента. А сегодня, это популярнейшее место у туристов со всего мира.

Оказаться в самой низшей точке Американского континента, на соляном дне высохшего озера, сразиться с Дьяволом на его поле для гольфа, оказаться посреди песчаных дюн или в кратере потухшего вулкана, всё это возможно в одном из самых засушливых мест на земле — Долине Смерти.

Здесь ставились температурные рекорды, а также рекорды невиданных финансовых вложений в пустыню, здесь камни различной формы и размера перемещаются по дну сухого глиняного озера в хаотичном порядке, оставляя длинные борозды — Долина смерти.

Посещение города-призрака, основанного сереброискателями, будет бонусом на нашем маршруте.