Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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В Долину Смерти из Лос-Анджелеса

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
В Долину Смерти из Лос-Анджелеса
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $910 за человека

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В Долину Смерти из Лос-Анджелеса
Долина Смерти — есть в этом названии, что-то страшное и манящее.
Ещё лишь, немногим более 180 лет назад, эту местность смогли пересечь первые европейцы, в своём походе с востока на запад североамериканского континента. А сегодня, это популярнейшее место у туристов со всего мира.
Оказаться в самой низшей точке Американского континента, на соляном дне высохшего озера, сразиться с Дьяволом на его поле для гольфа, оказаться посреди песчаных дюн или в кратере потухшего вулкана, всё это возможно в одном из самых засушливых мест на земле — Долине Смерти.
Здесь ставились температурные рекорды, а также рекорды невиданных финансовых вложений в пустыню, здесь камни различной формы и размера перемещаются по дну сухого глиняного озера в хаотичном порядке, оставляя длинные борозды — Долина смерти.
Посещение города-призрака, основанного сереброискателями, будет бонусом на нашем маршруте.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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